Barbara D’Urso Pomeriggio 5, tutti notano quel dettaglio curioso: il gesto che fa ogni volta che si siede immortalato da Striscia La Notizia

Simpatico servizio andato in onda questa sera a Striscia La Notizia nella rubrica Spetteguless. Al secondo posto della classifica è finita Barbara D’Urso che nel suo solito salotto di Pomeriggio 5 compie un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei più attenti, tanto che il TG satirico ha “preso in giro” la conduttrice.

Barbara D’Urso Pomeriggio 5, dettaglio curioso: lo fa ogni volta che si siede

Il video mandato in onda da Striscia la Notizia mostra la D’Urso che accoglie l’ospite Simone Coccia, compagno della senatrice Pezzopane, nello studio di Pomeriggio 5.

Nel sedersi, la conduttrice, alza la gonna mostrando le gambe al pubblico. E non è stato l’unico caso, perchè poco dopo la scena si è ripetuta allo stesso modo:

Il famoso TG Satirico non ha perso occasione per riportare il filmato e Barbarella si è aggiudicata il secondo posto nella classifica della rubrica Spetteguless.

“Barbarella è orgogliosa. Davanti le critiche gonfia il petto” scherza Ezio Greggio durante il simpatico servizio.

Recentemente, però, sono arrivate buone notizie per lei. Il suo programma Live – Non è la D’Urso si sposterà al lunedì sera, aggiudicandosi la prima serata. Un cambiamento positivo per la presentatrice Mediaset che con ogni puntata raggiunge sempre numeri elevati di ascolti, aggiudicandosi quasi tutte le settimane il titolo di talk più visto in una competitiva domenica in cui va in onda Che Tempo Che Fa. “Il programma ha dimostrato di essere una colonna portante del palinsesto di Canale 5″ ha spiegato il direttore di Canale 5.