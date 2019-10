A poche ore da Vieni da Me, Caterina Balivo si è lasciata andare ad una inaspettata confessione sul suo passato: ecco cosa dichiara al settimanale Grazia.

Manca davvero poco ad una nuova puntata di Vieni da Me. Tra poco più di due ore, Caterina Balivo sarà alla conduzione di un nuovo appuntamento del suo show. Che, così come tutti gli altri, sarà davvero imperdibile. Tuttavia, come testimoniato da alcune sue recenti Instagram Stories, la bella campana è la protagonista di un’intervista presente sul settimanale Grazia. Volete sapere cosa ha rivelato, probabilmente per la prima volta in assoluto, la giovane e talentuosa conduttrice? Diamoci un’occhiata insieme. Anche se vi anticipiamo che la Balivo ha fatto una drammatica confessione sul suo passato ‘buio’. Ma ecco cosa rivela nel minimo dettaglio.

Caterina Balivo, l’inaspettata confessione sul suo periodo ‘buio’

È, senza alcun dubbio, una delle protagoniste indiscusse della Rai. Dapprima al timone di Detto Fatto su Rai Due ed, in seguito, di Vieni da Me su Rai Uno, Caterina Balivo vanta un successo davvero spropositato. Dalla sua parte, oltre che la naturale bellezza, vi sono una sconsiderata bravura, spontaneità, genuinità e sincerità. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica. Sebbene, infatti, la giovane Balivo attualmente sia una delle conduttrici più talentuose dello spettacolo italiano, in una recente intervista per il settimanale Grazia, ha rivelato che non è sempre stato così. C’è stato un periodo, stando a quanto dichiarato sul giornale, in cui la campana non ha lavorato. Una confessione davvero inaspettata, insomma. Certo, può capitare e, soprattutto, è capitato un po’ a chiunque. L’importante è rialzarsi. Ecco. Caterina si è rialzata. E si è rialzata davvero alla grande. Tuttavia, da come lei stessa rivela, ha avuto un enorme aiuto in questo periodo ‘buio’. Da chi? Da Alfonso Signorini. Si, da quanto si legge dalla rivista, Caterina sarebbe stata chiamata in un programma del direttore del settimanale proprio nel momento in cui lei, purtroppo, non lavorava. Inutile dire che, dato il suo successo, la campana sarà sempre riconoscente. “Se si trovasse a Roma con l’auto in panne, correrei”, dice la Balivo.