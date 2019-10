Chi L’ha Visto, Federica Sciarelli riceve delle offese al telefono durante la diretta: ‘Vaff****lo’, la sua risposta è da applausi, ecco cos’è successo.

Nella serata di mercoledì è andata in onda un’altra puntata in diretta di ‘Chi L’ha Visto’, il programma condotto da Federica Sciarelli e dedicato alla ricerca di persone improvvisamente scomparse. Grandissimo l’impegno da parte della conduttrice e del suo team per aiutare i familiari a cercare i propri cari, e tanti anche gli interventi da parte del pubblico, con segnalazioni e telefonate in diretta. Ieri, però, durante la puntata, che è possibile rivedere su Rai Play, è capitato un episodio increscioso, perché è arrivata in diretta la telefonata di una persona che avrebbe dovuto fare una segnalazione su una ragazza scomparsa e invece ha offeso pesantemente la Sciarelli: ecco chi era e come ha reagito la conduttrice.

Chi L’ha Visto, la telefonata in diretta offende la Sciarelli: ecco la sua replica

Chi L’ha Visto è andato in onda ieri in diretta e come sempre ha registrato un grande seguito da parte di chi vuole essere sempre informato sui casi di cronaca e soprattutto vuole contribuire al ritrovamento di persone scomparse. Tanti i casi trattati nella puntata di ieri, tanti gli interventi del pubblico da casa per avvistamenti e segnalazioni. Ma mentre Federica Sciarelli parlava della giovane Anna Cancarini, in collegamento anche con i genitori della 19enne, è arrivata la telefonata di un tizio presentatosi come Giuseppe, che aveva detto al centralino di aver avvistato la ragazza a Bologna. Ma purtoppo si trattava solo di uno stupido scherzo da parte dell’ormai noto ‘disturbatore’ Michele Caruso, un uomo che cerca di intervenire durante le trasmissioni in diretta per offendere i conduttori.

‘Salve Federica, sono Michele Caruso, vaff****lo!’, queste che il disturbatore ha pronunciato quando è stato collegato in diretta, prima di riattaccare il telefono. La reazione della Sciarelli è stata davvero da applausi, perché la conduttrice non si è minimamente scomposta, e con un sorriso ha definito Caruso ‘un deficiente che deve farsi curare’. La presentatrice ha detto che questo ‘scherzo’ non l’ha offesa, ma di certo non è stato corretto nei confronti dei genitori della giovane Anna, disperati per la sua scomparsa: ‘Mi dispiace, purtroppo la mamma di cretini è sempre incinta’, ha chiosato la Sciarelli.