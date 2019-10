Emma Marrone cambia look: in un’Instagram Stories di poche ore fa, la cantante ha mostrato non si è mostrata come l’abbiamo sempre vista, cosa ha fatto.

È ufficialmente ritornata, Emma Marrone. Dopo l’annuncio del suo ritiro immediato dalle scene e la conseguente operazione, la cantante salentina è ritornata ad aggiornare i suoi fan. Pochissime ore fa, infatti, vi abbiamo parlato di uno splendido annuncio. Che, com’è giusto che sia, ha entusiasmato i suoi followers, ma soprattutto lei. Per festeggiare i suoi dieci anni di carriera, l’ex vincitrice di Amici ha deciso di organizzare, all’Arena di Verona, un evento davvero incredibile con tutti i suoi sostenitori. Ma c’è dell’altro. Perché non è stata soltanto questa la grandissima novità delle ultime ore. Ovvero? Emma ha cambiato il suo look. Ebbene si. Volete vederla adesso? Diamoci uno sguardo insieme.

Emma Marrone cambia look: cosa ha fatto ai capelli

Sono passate poche settimane da quando, con un post su Instagram, Emma Marrone aveva annunciato il suo ritiro dalle scene. Aveva un problema di salute e, seppur a malincuore, ha ritenuto necessario, almeno per un po’, staccare la spina. Ecco. Finalmente sta bene, la cantante di Amici. Lo testimoniano, non a caso, i suoi ultimi post su Instagram. Ecco. A proposito di questo, pochissime ore fa, la giovane salentina ha pubblicato una foto in cui nota chiaramente il suo drastico cambio look. Non più, quindi, capelli sbarazzini e biondi, bensì altro. Come? Vediamo la foto nello specifico:

Ebbene si. Emma ha deciso di farsi la frangetta. Un drastico cambio di look, bisogna ammetterlo. Ma che, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, evidenzia ancora di più la sua bellezza. In effetti, questo nuovo taglio di capelli mette in risalto quegli occhi da ‘cerbiatta’ della cantante. A voi, invece, piace come sta?