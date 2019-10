Francesco Facchinetti svela perchè ha abbandonato la musica: c’entra il cantante Cesare Cremonini. Ecco la confessione.

Francesco Facchinetti si diverte spesso a rispondere alle domande dei suoi fan sui social: l’artista che cantava “Il capitano” oggi è uno speaker radiofonico ed agente. Su Wikipedia si legge che ha scoperto lui personaggi del web che oggi sono famosissimi in tutta Italia come Frank Matano, Selvaggia Lucarelli, Giulia Valentina, EMis Killa, Riccardo Marcuzzo e tanti altri. Tramite i social questa mattina ha raccontato perchè ha lasciato la musica: tirato in ballo Cesare Cremonini, ecco la confessione di Facchinetti!

Francesco Facchinetti: “Perchè ho detto addio alla musica”, c’entra un cantautore italiano

Francesco Facchinetti, figlio del volto noto dei Pooh, Roby, è molto attivo sui social e spesso si diverte a rispondere alle domande dei fan. In una domanda specifica ha tirato in ballo il famoso cantautore Cesare Cremonini, voce e penna amatissima in Italia. Lo speaker ha spiegato il motivo per il quale ha lasciato la musica e c’entra proprio il cantante bolognese!

Facchinetti ha raccontato che nel 2005 era nella costiera romagnola e verso le 5 del mattino si trovava in un bar: Cremonini in quell’occasione gli confidò che per scrivere una canzone ci ha messo 7-8 giorni. Durante la notte, il cantautore si svegliava per poter finire di scrivere il testo: durante il racconto, l’autore di “Il Capitano” capii che sarebbe stato meglio cambiare professione perchè la musica non faceva per lui. Infatti, la carriera di Francesco si è sviluppata poi sulla radio e sulla televisione: ha condotto moltissimi programmi televisivi come Il Processo ad X Factor, il Venice Musi Awards, ha fatto l’inviato de L’Isola dei Famosi. E’ inoltre socio di società come Goonies, BitSugar e NewCo.