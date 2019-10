Giulia De Lellis risponde a una fan attraverso la sezione domande di Instagram: “Non è una vergogna…”

Giulia De Lellis sta trascorrendo 5 settimane all’Estero insieme al compagno Andrea Iannone e gli amici. Più precisamente i due si trovano nel continente Asiatico, attualmente a Tokyo. Giulia De Lellis è conosciuta per il rapporto speciale che ha con i propri fan e follower, ma soprattutto con quelle che si fanno chiamare “Le Bimbe di Giulia De Lellis“. Proprio per questo motivo, la giovane cerca di rendere partecipi i propri seguaci, di tutto ciò che la riguarda. Oggi pomeriggio rispondendo ad una ragazza su Instagram si è espressa dicendo che “Non è una vergogna“. vediamo a cosa si riferisce…

Giulia De Lellis risponde a una fan: “non è una vergogna”

Giulia nonostante si trovi all’estero, pubblica ogni giorno foto e video della propria vacanza per rendere partecipe i fan della sua vita. Proprio ieri il compagno si è lasciato andare a una dolce dedica nei suoi confronti. I due più inseparabili che mai non perdono occasione per dare prova del loro amore. Giulia De Lellis prima di partire aveva ricevuto la splendida notizia del successo che sta riscuotendo ancor oggi il libro che ha pubblicato. La giovane Influencer ha infatti scritto in collaborazione con una scrittrice un libro sulla storia naufragata con Damante: Le corna stanno bene su tutto; ma io stavo meglio senza. Il libro oltre a vendere una quantità di copie esorbitante, è prossimo alla traduzione in altre lingue. Giulia dedica spesso del tempo al rispondere alle domande dei fan, e proprio oggi le è stata fatta una domanda particolare. Una Ragazza le ha infatti chiesto se fosse pentita di aver scritto il libro e di aver fatto sapere a tutti com’è andata. La risposta di Giulia non si è fatta attendere! La giovane infatti ha risposto con molta semplicità che non si vergogna per quanto accaduto, e che è stata quasi una terapia poterne parlare!