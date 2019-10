La tronista di Uomini e Donne ha baciato Alessandro e sta allontanando Daniele: le anticipazioni.

Ci sarà una bella sorpresa nelle prossime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. La tronista Giulia Quattrociocche infatti lascerà tutti senza parole e bacerà uno dei suoi corteggiatori. Sebbene il trono sia iniziato da poco, Giulia ha le idee chiare e sta vivendo questa esperienza al massimo. Dalle anticipazioni sappiamo che il 16 ottobre è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico e proprio durante questi momenti è scattato il bacio. Intanto Giulio Raselli e Alessandro Zarino continuano il loro percorso.

Il bacio di Giulia con Alessandro

La puntata del bacio di Giulia la vedremo la prossima settimana, ma intanto dalle anticipazioni di Uomini e Donne possiamo scoprire chi ha baciato la tronista. La Quattrociocche si è dimostrata subito in sintonia con Daniele e Alessandro. Proprio con Daniele sembrava che ci fosse qualcosa di speciale, ma invece la tronista ha rovesciato le carte in tavola. Alla fine Alessandro pare aver convinto Giulia della sua onestà chiedendo di spegnere le telecamere e proprio in questi momenti non ripresi i due si sono lasciati andare ad un lungo bacio.

Daniele allontanato dalla tronista

Giulia bacia così Alessandro e dichiara subito dopo di essere convinta dell’onestà del suo corteggiatore. Una notizia che lascia tutti senza parole perché, come abbiamo visto e come vedremo nella puntata di oggi di Uomini e Donne, la tronista non era per niente convinta dell’onestà del suo corteggiatore, anzi. Ne parlava persino molto male! Vedremo quindi Giulia allontanare un po’ Daniele dicendogli che con lui ha la sensazione di stare insieme da una vita, ma questo non è abbastanza. In tutto questo la tronista deciderà anche di eliminare Cristiano sostenendo che la fa solo molto innervosire. Insomma, la Quattrociocche è una peperina che non si fa certo mettere i piedi in testa, anzi.