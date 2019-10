Giulio Raselli, il tronista di Uomini e Donne che lavoro fa? Tutto quello che c’è da sapere.

Oggi va in onda una nuova puntata dedicata al Trono Classico di Uomini e Donne. I tronisti di Uomini e Donne sono rimasti in tre: Giulia, Giulio e Alessandro. Se nelle scorse puntate avevamo visto i due maschi contendersi una corteggiatrice mentre Giulia proseguiva il suo percorso con tutti i corteggiatori per lei visto l’abbandono di Sara, questa puntata sarà molto interessante. Non vogliamo però darvi anticipazioni, ma solo levarvi un dubbio. Molti di voi infatti vedendo Giulio Raselli sul trono vorranno sapere qualche curiosità su di lui e la prima riguarda sicuramente il lavoro.

Giulio Raselli è un gioielliere

Che lavoro fa il tronista Giulio Raselli di Uomini e Donne? Non un lavoro umile anzi. Lui e la sua famiglia hanno una gioielleria intitola Seven Jewels. Giulio stesso è un designer di gioielli e crea anelli, bracciali e collane su misura. Si può dire quindi che è un imprenditore nel settore orafo!

La bufera per il lavoro di Giulio

Proprio per la sua condizione di “benessere” è stata spesso oggetto di critiche. Dapprima la tronista Giulia Cavaglia aveva dichiarato che si era trovata meglio con Manuel perché i due avevano un passato difficile in comune. Stessa cosa anche la nuova corteggiatrice di Giulio che pare essersi legata di più a Alessandro proprio perchè i due hanno condiviso più difficoltà del povero Raselli.

Chi è Giulio: età, peso e tatuaggi del tronista

Giulio Raselli, classe 1990 è nato a Valenza in provincia di Alessandria. Giulio è appassionato di basket, ha provato anche la carriera in questo mondo, ma non ha sfondato. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo solo che nel 2015 ha avuto una storia importante, ma di lei non sappiamo nulla. Pesa 75 chili ed è pieno di tatuaggi su tutto il corpo che spesso possiamo vedere durante le esterne e che abbiamo ammirato anche durante la sua partecipazione a Temptation Island 2019.