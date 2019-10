Ilary Blasi sfoggia un look particolare nella puntata di Eurogames in onda su Canale 5: piovono critiche per lei sui social

Torna una nuova puntata di Eurogames in onda su Canale 5. Il programma è presentato d Ilary Blasi ed Alvin che dirigono i giochi in cui si sfidano i rappresentanti di vari paesi europei.

La moglie di Francesco Totti sembra essere davvero perfetta nell’atmosfera giocosa e divertente della nuova trasmissione di Canale 5. Ma, questa sera, sui social si leggono tantissimi commenti negativi sul look di Ilary Blasi.

Ilary Blasi, look particolare ad Eurogames: piovono critiche sui social

Una nuova puntata di Eurogams è in onda questa sera su Canale 5. A commentare le avvincenti sfide tra le varie nazioni europee c’è la coppia formata da Alvin e Ilary Blasi. Ad incuriosire il pubblico questa sera è stato il particolare look di Ilary che indossa una tuta nera trasparente, orecchini lunghi di brillanti a completo con la collana e stivali bianchi con delle borchie sulla punta.

Un abbinamento che non è piaciuto al popolo del web che si è riversato su Twitter a criticare immediatamente il look della conduttrice.

Ma come è vestita la Blasi? 😂😂 #eurogames — Sally (@Sally_thunder) October 17, 2019

ilary cambia stylist perfavore #eurogames — ot4 (@royaltythirl) October 17, 2019

Ilary in settimana ha già dovuto tener conto di alcune critiche relative al programma che sta registrando ascolti molto bassi. Ma, la conduttrice non sembra affatto preoccupata. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, ha rivelato: dichiarando: “Eurogames Va male? Sono altre le tragedie! Ce ne faremo una ragione”.