Ilary Blasi ha svelato il suo più grande sogno nel cassetto: non riesce però a realizzarlo. Vediamo di che si tratta.

Una delle conduttrici più belle ed amate di sempre è sicuramente lei: Ilary Blasi è anche la moglie del pupone, Francesco Totti, ex campione della Roma e della Nazionale italiana. La showgirl è al timone del programma Eurogames, versione moderna dello storico degli anni ‘9 Giochi senza frontiere, insieme ad Alvin. La romana bionda dagli occhi blu ha presentato molte trasmissioni Mediaset: la ricordiamo a capo de Il Grande Fratello VIP dove ha regalato un po’ di se’ con il suo carattere forte, la sua sincerità ed il suo mega sorriso. Ma ha mai pensato la Blasi di entrare nel grande schermo? A quanto pare sì…Vediamo cosa rivela in un’intervista al giornale Oggi.

Ilary Blasi confessa il suo sogno nel cassetto: “Mi vergogno quasi”

Ilary Blasi come tutti ha un grande sogno nel cassetto e l’ha confessato durante un’intervista al giornale “Oggi“. Nessuno ha mai pensato di vedere la bellissima showgirl sul grande schermo? Lei tante volte e con gli occhi un po’ delusi ha rivelato: “Vorrei fare l’attrice ma non mi chiama nessuno”.

Ha raccontato la sua filosofia di vita la Blasi che vorrebbe sempre spingersi oltre i suoi limiti: “Non nascondo che superato un obiettivo me ne prefiggo un altro. Mi vergogno quasi ad esprimere altri sogni ma mi piace spingermi oltre ed avere nuove mete“. In questo modo confessa la sua gran voglia di calarsi nei panni di attrice: chi sa cosa le riserverà il futuro!

Intanto il programma Eurogames che conduce insieme ad Alvin non sta ottenendo i risultati che avevano immaginato. Non è troppo un problema per lei: “Ce ne faremo una ragione, non è che muore qualcuno. I dati d’ascolto sono importanti ma la personalità lo è di più”, ha concluso.