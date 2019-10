Pochissime ore fa, Ilary Blasi è apparsa visibilmente terrorizzata su Instagram: ecco l’esperienza da brividi a cui ha deciso di sottoporsi.

Mancano poche ore alla quinta puntata di Eurogames. Ed Ilary Blasi, oltre a lasciarsi andare ad una confessione sul suo sogno nel cassetto, è stata la protagonista di una vera e propria esperienza da brividi. Come testimoniato in alcune sue recenti Instagram Stories, ieri sera, insieme a suo marito Francesco Totti e un gruppo di amici, la conduttrice si è mostrata ‘terrorizzata’. Non è successo nulla di grave, sia chiaro. Solamente che la giovane ha deciso di sottoporsi ad un gioco davvero ‘horror’. Non a caso, le immagini pubblicate sul suo account ufficiale social lo testimoniano alla grande. Siete curiosi di scoprire a quale gioco Ilary ha deciso di sottoporsi? Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi ‘terrorizzata’ su Instagram: l’esperienza è davvero da brividi

Ilary Blasi ha scoperto ‘l’importanza’ di Instagram un po’ più tardi rispetto alle sue colleghe. Eppure, da quel momento, non perde mai occasioni per poter aggiornare i suoi fan. Pochissime settimane fa, vi abbiamo parlato di un incidente ‘piccante’ di cui è stata protagonista poche ore prima di condurre la quarta puntata di Eurogames. Pochissime ore fa, invece, ha documentato, per filo e per segno, un’esperienza da brividi a cui, insieme a suo marito ed amici, ha voluto sottoporsi. Non sappiamo con certezza a quale gioco la giovane Blasi abbia deciso di partecipare. Probabilmente a quei classici giochi di squadra dove, in un clima ‘horror’, devi trovare tutti gli indizi per poter essere ‘libero’. Fatto sta che, prima di raggiungere il luogo dove si sarebbe svolta tale avventura, Ilary è apparsa letteralmente ‘terrorizzata’. Lo testimonia, non a caso, la faccina che decide di inserire nella sua Instagram Stories:

Insomma, una reazione più che giustificabile, sia chiaro. Guardando con attenzione le successive stories, il tema è davvero da brividi.