Karina Cascella ha appena svelato su Instagram un ‘particolare’ retroscena sulla sua vita amorosa: la confessione senza peli sulla lingua ai fan.

Karina Cascella è sempre molto schietta e sincera e spesso si racconta ai fan su Instagram. L’opinionista è molto amata dal pubblico, sia per la sua bellezza esplosiva, che ama far vedere sui social, sia per il suo carattere forte e grintoso, che dimostra in ogni sua ospitata televisiva. Ma Karina è anche molto fragile, anche se questo suo lato viene fuori raramente, solo quando lei decide di aprirsi con i fan e raccontarsi senza filtri, proprio come ha fatto poco fa, attraverso l’applicazione di domande e risposte su Instagram. L’opinionista ha fatto una ‘confessione’ ai followers, svelando un particolare retroscena sulla sua vita sentimentale: le sue parole suonano inaspettate, ecco cosa ha raccontato.

Karina Cascella rivela ai fan un retroscena sulla sua vita amorosa: ecco il suo racconto

Karina Cascella si esprime sempre senza peli sulla lingua su qualunque argomento, anche su quelli che la riguardano personalmente. Spesso e volentieri l’opinionista decide di ‘dialogare’ con i suoi followers rispondendo alle loro domande, e raccontando così tanti retroscena sulla sua vita. Ed è proprio quello che è successo poco fa, quando la Cascella ha ricevuto una domanda molto precisa da un fan, che le ha chiesto se in passato abbia avuto relazioni con ‘casi umani’ che le hanno fatto perdere fiiducia nel genere maschile. La domanda si riferisce ovviamente al periodo precedente al fidanzamento con il suo attuale compagno Max Colombo. La risposta di Karina è molto chiara: l’opinionista afferma di aver avuto a che fare con casi quasi patologici, e di aver sofferto molto. Fortunatamente, però quando meno se l’aspettava, è arrivato il tanto desiderato ‘principe azzurro’, che l’ha resa felice.