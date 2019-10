Manuel Galiano non ha mandato giù la notizia della nuova love story tra Giulia Cavaglia e Francesco Sole: su Instagram li ha attaccati duramente.

Dopo la breve storia al termine di Uomini e Donne, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano non sono rimasti in buoni rapporti e spesso si sono attaccati, anche con toni pesanti, tramite le Instagram story. La torinese al momento sta frequentando il famoso Youtuber Francesco Sole: i due con un video in cui si baciano hanno ufficializzato la loro storia. E l’ex corteggiatore come l’ha presa? A quanto pare non proprio bene dato che li ha attaccati duramente con un IG story. Ecco le sue parole.

Giulia Cavaglia e Francesco Sole nuova coppia? Manuel Galiano li attacca duramente

La nuova love story appena iniziata tra Giulia Cavaglia e Francesco Sole non è stata mandata giù dall’ex della torinese, Manuel Galiano. L’ex tronista di Uomini e Donne scelse il suo corteggiatore ma la loro storia durò molto poco per via di caratteri troppo diversi. Nonostante sia stata breve la loro relazione, i due non sono rimasti in buoni rapporti ed ogni motivo è buono per attaccarsi.

Il Galiano, in questa occasione, è ritornato all’attacco e con un IG story (poco dopo cancellata) ha attaccato la nuova coppia: “Mi basterebbe pubblicare un solo screenshot per far già finire questa favola. Ma sono troppo bravo per fortuna vostra, peace and love”. Di che foto parla l’ex corteggiatore? C’è qualcosa sicuramente che sa rispetto ad altri! L’ex tronista non ha ancora ceduto alla provocazione ed è rimasta in silenzio a godersi l’inizio della sua nuova storia d’amore insieme allo Youtuber, cantante ed attore: arriverà una replica per le rime? Restiamo in attesa!