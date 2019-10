In una recente intervista, Serena Enardu ritorna a parlare di Pago e della loro relazione: ecco le nuove e sorprendenti rivelazioni dell’ex tronista.

Insieme a Pago, Serena Enardu è stata una delle protagoniste indiscusse della seconda stagione di Temptation Island Vip appena conclusa. Il suo atteggiamento all’interno del villaggio Is Morus Relais e la fine della sua storia d’amore con il cantautore sardo sono stati i principali motivi per cui, ancora adesso, l’ex tronista è sotto l’attenzione di tutti i riflettori. E se, poco fa, vi abbiamo raccontato del confronto finale accaduto tra l’ex coppia negli studi di Uomini e Donne, adesso vi racconteremo delle nuove e sorprendenti rivelazioni che la bella Enardu ha fatto sul magazine del programma che, diversi anni fa, ha decretato il suo successo. Ecco cosa dichiara sul suo ex fidanzato e, soprattutto, sulla loro relazione.

Serena Enardu, nuove rivelazioni sulla sua relazione con Pago

Senza troppi giri di parole, Serena Enardu ha spiegato i reali motivi che l’hanno portata a chiudere definitivamente la sua relazione con Pago. Erano diversi mesi che la loro storia d’amore viveva in un periodo di stallo. E, nonostante lo ‘sforzo’ da parte di entrambi, la loro relazione le sembrava ormai conclusa, logorata. Proprio per questo motivo, quindi, l’esperienza in Sardegna sarebbe servito ad entrambi. Purtroppo, non è andata a buon fine, lo sappiamo. Dopo quasi 7 anni di relazione, i due si sono detti ‘addio’. E, nonostante Serena abbia avuto la conferma di ciò che ha sempre pensato, il dolore per la fine della sua storia d’amore c’è. Ed è ovvio che sia così. “Lui è stato per me un grande amore”, dice Serena a Uomini e Donne Magazine. Nonostante questo, però, non è affatto pentita della sua scelta. “Per me la verità è tutto”, conclude.