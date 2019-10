Paolo Bonolis rilascia una struggente rivelazione a pochi giorni dal matrimonio di suo figlio: “L’ho perduto…”

Paolo Bonolis è tra i più noti conduttori Italiani, volto della Madiaset e soprattutto di molti dei programmi cult di Canale5. Paolo a pochi giorni dal matrimonio del figlio maggiore, ha fatto delle rivelazioni di sostanziale importanza sul rapporto tra i due. Paolo Bonolis è conosciuto per la propria simpatia e l’ironia con cui conduce i propri programmi di intrattenimento. Nei giorni scorsi abbiamo visto il conduttore alle prese con il matrimonio del figlio maggiore a New York.

Proprio a New York si sono svolti i festeggiamenti per il matrimonio tra il figlio Stefano e Candice. Paolo Bonolis si è recato al matrimonio con tutta la famiglia. Ricordiamo che Stefano e la sorella Martina sono figli del primo matrimonio del conduttore con la prima moglie Diana Zoeller, gli altri tre fratelli: Davide, Silvia e Adele sono nati dall’amore con l’attuale moglie di Bonolis, Sonia Brugi. Dopo i festeggiamenti Paolo si è lasciato andare alla malinconia e ai sensi di colpa. Ha spiegato come il rapporto con il figlio maggiore e neo sposo, non sia sempre stato così. Paolo infatti ammette di non essere stato un padre presente in passato, e di non aver messo al primo posto il figlio quando avrebbe dovuto. Quando è nato Stefano infatti Bonolis non era affatto appagato della propria vita e scelse di mettere al primo posto il lavoro, piuttosto che la famiglia. Il dispiacere per questa scelta fatta in passato è stato tanto, il conduttore infatti spiega come dopo i quattro anni di vita del bambino lo abbia praticamente perso e solo col passare del tempo è riuscito a restaurare un rapporto padre figlio col ragazzo.