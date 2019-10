Povia pubblica un post su Instagram appena uscito dalla sala operatoria. Le sue parole di ringraziamento al medico che gli ha salvato la vita

Povia è appena uscito dalla sala operatoria quando scrive un annuncio per tranquillizzare tutti. E’ andata bene. Tutto è andato per il verso giusto. L’ultima volta che l’abbiamo visto su Instagram, il cantante annunciava il suo ricovero in ospedale. Non ha detto nulla di preciso, soltanto che avrebbe dovuto affrontare un’operazione. Parlava di qualcosa che sarebbe diventata grave se i medici non fossero intervenuto subito. Appena uscito dalla sala operatoria era pieno di gioia e voleva ringraziare il medico che, come dice, gli ha salvato la vita.

Povia esce dalla sala operatoria e ringrazia tutti sui social

Aveva voglia di sorridere, Povia, appena uscito dalla sala operatoria: “Nella foto appena uscito dalla sala operatoria! Questo grande uomo mi ha salvato da cose che mi avrebbero portato conseguenze brutte”, delle parole che fanno comunque impensierire i fan che adesso si chiedono cosa avesse di così tanto grave. Beh, l’importante adesso è che tutto sia andato per il meglio. Vuole, però, ringraziare il medico “Franco“, perché in questo intervento ci ha messo tutto il cuore e la passione necessari. Insomma, sarà proprio un gran bel medico se Povia ne parla così. Poi, il cantante continua: “Vi voglio bene. Ciò non sarebbe successo se non avessi conosciuto persone fantastiche come Fabio, Tizi, Fede e Fabri dell’Agri-Pizza Il Vecchio Bivacco a Calvi”.

Come sta adesso? Intanto è uscito dalla sala operatoria ed è allegro. Poi, ci sarà il post operazione da affrontare ma è bene procedere per gradi. Step by step. Povia ha specificato che tornerà ‘attivo’ non appena sarà possibile. Il cantante è conosciuto proprio per il suo carattere allegro e per la personalità ‘positiva’ che lo contraddistingue. Per questo, non dubitiamo del fatto che presto si rimetterà in piedi e affronterà la vita con tutta l’energia possibile ed immaginabile. Noi lo aspettiamo, e voi?