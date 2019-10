Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si è lasciato andare a delle sorprendenti rivelazioni su Ida Platano: ecco cosa dichiara.

In questi ultimi giorni di Uomini e Donne Over, abbiamo assistito ad una delle scene più belle, emozionanti e romantiche di questa ultima stagione del programma. Come raccontato in un nostro recente articolo, Riccardo Guarnieri ha letto una dolcissima lettera d’amore per Ida Platano. Il loro è stato un amore travagliato, bisogna ammetterlo. Sarà proprio per questo motivo che, mettendo da parte il suo orgoglio, il bel pugliese ha dichiarato tutto il suo amore alla parrucchiera bresciana. Tuttavia, a distanza di qualche giorno dalla messa in onda, il cavaliere si è lasciato andare a delle nuove rivelazioni sulla sua dama. Ecco cosa dichiara a Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e le toccanti rivelazioni su Ida Platano

Probabilmente per la prima volta, Riccardo Guarnieri si è completamente messo a nudo dinanzi ad Ida Platano. Come dicevamo precedentemente, pochissimi giorni fa, il pugliese le ha letto un’emozionante lettera. Dove confessava tutto il suo amore. La dama è rimasta completamente scioccata al momento. Ma, dopo circa una settimana, ha confessato di non provare più nulla per lui. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, il pugliese si è lasciato andare a delle nuove rivelazioni. Riccardo, infatti, si dice di essere davvero pronto a cambiare i suoi atteggiamenti. È convinto che Ida sia la donna della sua vita. Ed è pronto, per questo motivo, a fare di tutto per recuperare lei e, soprattutto, il loro rapporto.

La stoccata ad Armando Incarnato

È proprio Armando Incarnato il ‘rivale’ in amore di Riccardo Guarnieri. È proprio a lui, infatti, che, in un delle recenti puntate, Ida ha confessato di aver dato un bacio. Cosa ne pensa, però, il pugliese di lui? Anche in questo caso ha le idee abbastanza chiare. Il cavaliere, infatti, è convinto che la dama stia utilizzando un atteggiamento di ripicca con il napoletano. Sarà realmente così? Lo scopriremo.