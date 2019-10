Rocco Papaleo a Vieni da Me, si racconta con la cassettiera di Caterina Balivo.

Torna l’appuntamento con Vieni da Me, il talk di Caterina Balivo su Rai Uno. La puntata di oggi si rivela particolarmente interessante per via degli ospiti in studio. A Vieni da Me troviamo infatti Rocco Papaleo che ha condotto il Festival di Sanremo, vinto un David di Donatello e protagonista dei giovedì sera di Rai 2 con Maledetti Amici Miei. L’attore, che però preferisce definirsi musicista si presta così al gioco della Cassettiera.

Rocco Papaleo e il Festival di Sanremo

Si comincia subito ricordando quando Rocco era al Festival di Sanremo con Belen e aveva raccontato che la showgirl non gli aveva parlato. “Volevo essere provocatorio, c’è di vero che non ci siamo parlati molto fuori dal palco, ma sempre con gentilezza. Comunque la cosa emozionante è stata stare sul palco dell’Ariston. Temo molto di più lo studio che il teatro perché è il luogo che ho frequentato di più. Al netto dell’attenzione mediatica che c’è, mi sono sentito a casa”. Rocco Papaleo però voleva fare il cantante con il conduttore: “Diciamo che non mi hanno proprio calcolato. Anche l’anno scorso mi hanno rimbalzato e mi hanno detto di condurre il Dopo Festival del 2019”.

La vita privata di Rocco Papaleo: il figlio e la mamma

Passando poi al racconto della vita privata di Rocco Papaleo, l’attore spiega che ciò che è per lui importante è la risata di suo figlio che oggi ha 21 anni. “Quando sento ridere mio figlio vale tutto. Ha un suono meraviglioso impagabile. Sono un Peter Pan? Sì, come tutti gli artisti, ma poi sono anche un uomo di 60 anni con pregi e difetti. Mio figlio non mi guarda molto, l’ho preservato dal culto del genitore attore”. Si prosegue e, da un cassetto della Cassettiera di Vieni da Me, Rocco Papaleo tira fuori un panino con la frittata. “Ah…Il pane e frittata di mia madre. Io l’ho persa un anno e mezzo fa e questo pane e frittata è una metafora di ciò che ci lega alla nostra famiglia. Mia mamma è come se ci fosse, c’è una assenza presenza diciamo. La sento come una dolce mancanza perché quello che ci siamo detti tutta la vita resta”. Papaleo è figlio unico e suo padre è scomparso più di 30 anni fa quindi il rapporto tra i due era molto esclusivo.