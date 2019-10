Taylor Mega, botta e risposta pungente con un fan su Instagram, lui la accusa: ‘Uno così non lo guarderesti mai’, la replica di lei spiazza tutti.

Taylor Mega è una che non ha peli sulla lingua, e questo lo ha sempre dimostrato, sui social come in tv. Ultimamente ha raccontato senza problemi ai fan di aver avuto problemi di tossicodipendenza, e di soffrire ancora oggi di disturbi alimentari. Insomma, Taylor è un personaggio molto controverso, ma anche molto amato. Poco fa ha pubblicato delle storie Instagram in cui ha avuto un acceso e pungente botta e risposta con un fan: ecco cos’è successo, la replica dell’influencer ha lasciato tutti senza parole.

Taylor Mega, botta e risposta con un fan: ecco la sua replica ‘pungente’

Taylor Mega ha avuto un acceso botta e risposta con un fan su Instagram. L’influencer condivide molto con i suoi followers, mostrando spesso cosa fa e soprattutto rivelando i suoi pensieri e le sue idee. Poche ore fa ha pubblicato una story con una foto che gira sul web, nella quale si vede un uomo sporco di pittura, probabilmente appena uscito dal lavoro in un cantiere, che si trova in autobus e porta in mano una rosa rossa. Taylor ha trovato lo scatto romantico e ha chiesto ai fan di esprimere il loro pensiero sull’immagine.

Tantissimi i messaggi che i follower hanno inviato a Taylor sulla foto, inventando possibili storie romantiche. Alcuni di questi sono stati poi ripostati dall’influencer, in particolare uno che era più che altro una provocazione nei suoi confronti. Il fan in questione, infatti, ha accusato Taylor dicendole che lei non sarebbe mai attratta da uno così, ma lei ha replicato, senza scomporsi, che non avrebbe problemi a stare con qualcuno che non ha le sue stesse possibilità economiche, e poi ha spiazzato tutti con una frase: ‘Il problema è che non mi innamoro mai’. Cosa vorranno dire queste parole? E’ già finita con Giorgia Caldarulo?