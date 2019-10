Tina Cipollari, terribile scherzo a Le Iene: l’opinionista in lacrime per il figlio

Tina Cipollari, terribile scherzo a Le Iene: attimi di tensione per l’opinionista che scoppia in lacrime per il figlio Mattias

Tina Cipollari è stata vittima di un terribile scherzo de Le Iene. L’opinionista di Uomini e Donne è cascata in pieno nello scherzo della iena Alessandro Di Sarno, scoppiando in lacrime e arrivando addirittura ad un gesto molto estremo. Vediamo più nel dettaglio cosa è successo alla vamp di Uomini e Donne.

Lo scherzo riguarda il figlio di Tina Cipollari, Mattias, il primogenito avuto dall’ex marito Kikò Nalli. Il ragazzo, non ancora maggiorenne, ha finto di aver modificato la sua macchinetta elettrica per gareggiare ad alcune corse clandestine.

L’eccentrica opinionista, dalla disperazione, è addirittura corsa dalle forze dell’ordine per denunciare il figlio. Gesto che nessuno degli organizzatori si aspettava, per cui hanno dovuto fermare la donna prima che fosse troppo tardi.

Una volta appreso che si trattasse di uno scherzo, Tina Cipollari è scoppiata in lacrime e, per fortuna, il tutto si è concluso con una risata e ne ha approfittato anche per lanciare un messaggio positivo a tutti i genitori che si trovano in situazioni simili.

Tina Cipollari vuole perdere peso: ecco la dieta dell’opinionista

Tina Cipollari ha intenzione di perdere i chili di troppo e per questo motivo ha iniziato una dieta molto rigorosa che le permetterà di perdere 20 chili in 6 mesi.

Per raggiungere l’obiettivo, Tina Cipollari da qualche settimana si sta concedendo cinque pasti “leggeri” al giorno. “Mangio a colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena. Ho abolito completamente la pasta: a volte mangio del farro in sostituzione”, ha spiegato l’opinionista.