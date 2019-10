Armando Incarnato l’intervista a Uomini e Donne Magazine: tutta la rabbia verso Ida Platano

Armando Incarnato è uno dei cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne in onda nel primo pomeriggio su Canale5. Il Bel cavaliere nelle ultime settimane ha intrapreso una conoscenza con una delle dame più seguite del parterre femminile, Ida Platano. Le cose non sembrano proseguire per il meglio tra i due e in un’intervista al Magazine di Uomini e Donne l’uomo ha espresso tutta la propria rabbia e risentimento per quanto accaduto.

Uomini e Donne, Armando Incarnato: la rabbia verso Ida Platano

Armando Incarnato con l’inizio della nuova stagione del Trono Over di Uomini e Donne, aveva deciso di intraprendere una conoscenza con una delle dame più seguite negli ultimi anni, Ida Platano. La bella Bresciana aveva precedentemente avuto una storia molto travagliata con un altro cavaliere del programma Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri. I due avevano interrotto la relazione per incompatibilità caratteriali e avevano scelto di tornare in studio per conoscere altre persone e andare avanti ognuno per la propria strada. Motivo per cui Ida intraprende volentieri una conoscenza con Armando. I due nel corso delle settimane sembrano andare molto d’accordo, tant’è che si scambiano anche effusioni e si dicono felici di questa conoscenza. A mettere i bastoni tra le ruote ad Armando, arriverà proprio Guarnieri che con una lettera sembra destabilizzare l’equilibrio che Ida aveva costruito con Armando. Quest’ultimo nell’intervista si mostra profondamente ferito dall’atteggiamento di Ida. L’uomo si sente infatti usato, poiché i due stavano iniziando a conoscersi in maniera profonda e a investire sentimenti, e non crede possibile che una sola lettera possa aver cancellato tutto. Armando pensa infatti che Ida in cuor suo fosse ancora legata al Guarnieri e non volesse ammetterlo, e questo la mette sotto una luce diversa ai suoi occhi. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per sapere gli sviluppi!