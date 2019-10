Valentina Dallari ha ritrovato l’amore e ha presentato ai fan il suo fidanzato su Instagram: molti lo conoscono già, si tratta di un noto rapper.

Valentina Dallari è una delle ex troniste più amate di Uomini e Donne. Il suo percorso nel progamma di Canale 5 terminò con la scelta di Andrea Melchiorre, con cui la storia durò solo poche settimane. La dj bolognese, però, è rimasta nel cuore del pubblico per la sua schiettezza e simpatia, ma anche per la sua particolare esperienza di vita. Dopo il periodo in tv, infatti, la Dallari ha avuto un grave disturbo alimentare, che l’ha costretta a curarsi in una clinica e che fortunatamente oggi è solo un brutto ricordo. Lei ne ha parlato anche nel suo libro ‘Non mi sono mai piaciuta’, uscito poche settimane fa. Oggi, però Valentina sta bene e soprattutto ha ritrovato l’amore accanto a un noto rapper: ecco il video su Instagram in cui l’ex tronista mostra chi è.

Valentina Dallari, ecco chi è il suo nuovo fidanzato: si tratta di un noto rapper

Valentina Dallari sta vivendo un momento d’oro. Il suo libro è un grandissimo successo e a quanto pare anche l’amore procede a gonfie vele. La dj bolognese, infatti, si è da poco fidanazata, e ha presentato su Instagram il ragazzo di cui è innamorata. Il pubblico, però, lo conosce già, perché si tratta del noto rapper Junior Cally, vero nome Antonio Signore, 28enne della provincia di Roma. Il cantante è arrivato al successo nel 2017, e la sua particolarità era che indossava una maschera anti-gas e non era possibile conoscere la sua identità. Solo lo scorso settembre, con l’uscita del suo secondo album, il rapper si è svelato al pubblico, e il suo successo è cresciuto ancora di più.

Lui e Valentina sembrano davvero felici e affiatati insieme, come dimostrano le storie Instagram pubblicate dall’ex tronista mentre sono a cena in un ristorante e scherzano insieme, scambiandosi anche dolci baci. E a voi piace questa nuova coppia?

