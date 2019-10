A pochi giorni dalla fine di Temptation Island Vip, Alessandro Graziani rompe il silenzio e racconta tutta la verità sul suo rapporto con Serena.

Serena Enardu è stata, senza alcun dubbio, una delle protagoniste indiscusse della recente edizione di Temptation Island Vip. Entrata all’interno del programma insieme a Pago, con il quale era fidanzata da quasi 7 anni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha immediatamente legato con il single Alessandro Graziani. È proprio grazie a lui e, soprattutto, al legame instaurato all’interno del villaggio che la bella Enardu ha capito del mancato sentimento che provava verso il suo compagno. Decidendo, così, di lasciarlo allo scadere dei 21 giorni previsti dal programma. Ecco. A pochi giorni dalla fine del percorso, a parlare è il bel tentatore. Che, per la prima volta, ha raccontato tutta la verità sul suo rapporto con Serena. Ecco cosa dice.

Temptation Island Vip, Alessandro Graziani su Serena Enardu: le prime parole dopo il programma

Temptation Island Vip è finito da pochi giorni. E, per questo motivo, è più che inevitabile che i suoi protagonisti ritornino a parlare del loro percorso. Lo ha fatto Serena Enardu, in una recente intervista per Uomini e Donne Magazine. E lo ha fatto anche Alessandro Graziani, il bel tentatore dell’ex tronista. È proprio per la riviste del famoso programma di Canale 5 che il single ha raccontato tutta la verità sull’ex tronista. Raccontando, quindi, non solo il motivo che lo hanno spinto ad avvicinarsi alla bella sarda. Ma spiegando, inoltre, che opinioni ha su di lei. Ecco. Il bel Graziani, dunque, confessa di aver avuto, sin dall’inizio, una buona impressione sull’Enardu. Confermata, poi, nel corso dei giorni. “Ci legava una questione di sensazioni”, si legge sulla rivista. Ma non solo. Perché Alessandro, infatti, dichiara di considerare Serena una donna davvero matura. Alla quale ha fatto davvero bene il viaggio nei sentimenti sull’isola delle tentazioni. In effetti, se non vi avesse mai partecipato, l’ex tronista non avrebbe mai avuto conferma dei suoi sentimenti per Pago.