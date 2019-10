Bella Hadid è stata eletta la donna più bella del mondo: è la scienza ad averle dato questo primato, ecco secondo quali specifici parametri.

Bella Hadid è una delle modelle più belle del mondo, c’è poco da dire. Classe ’96, a soli 23 anni ha già calcato le più importanti passerelle del mondo e ha fatto da testimonial per i marchi più prestigiosi dal Pianeta, da Bulgari a Versace, passando per Fendi, Givenchy e tanti altri ancora. Insomma, sul fatto che fosse bella, di nome e di fatto, non c’erano già dubbi, così come è certa anche la bellezza di sua sorella Gigi Hadid e di tante loro colleghe dal fisico statuario e perfetto, che lavorano nel mondo della moda e dello spettacolo in generale. A quanto pare, però, Bella è una spanna sopra le altre, e a dirlo è addirittura uno studio scientifico, che l’ha definita la donna più bella del mondo: ecco i parametri che hanno attribuito alla modella questo incredibile primato.

Bella Hadid è la donna più bella del mondo secondo la scienza: ecco perché

Bella Hadid ha un corpo statuario, di circa 1 metro e 75 cm, perfetto in ogni sua forma, ma è soprattutto il viso ad averle fatto attribuire il primato di donna più bella del mondo. Esiste infatti uno studio matematico, la sezione aurea, inventato dagli antichi Greci, che erana amanti della bellezza estetica, e che definisce le proporzioni della perfezione, ovvero le caratteristiche che un volto deve avere per avvicinarsi alla bellezza assoluta.

Ebbene, il chirurgo plastico Julian De Silva, che opera a Londra, ha provato a confrontare i volti di alcune star con le proporzioni della bellezza assoluta, e il suo studio ha evidenziato che il viso di Bella Hadid è quello che più si avvicina alla perfezione. Secondo il chirurgo, infatti, Bella è perfetta per il 94,35%, una proporzione davvero altissima, datale soprattutto dal mento, che ha le caratteristiche della perfezione per più del 99%. Nella graduatoria stilata da De Silva, segue a ruota Beyoncé, con altre donne bellissime del calibro di Taylor Swift, Natalie Portman, Kate Moss e altre ancora, tutte bellezze il cui viso è vicino alla perfezione assoluta.