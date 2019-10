Prima dell’ottava puntata di Bake Off Italia, Benedetta Parodi incanta i suoi followers con un particolare dettaglio che esce da un vestito troppo corto.

Manca davvero pochissimo e, finalmente, andrà in onda l’ottava puntata di Bake Off Italia. Poco più di mezz’ora, infatti, su Real Time potremo assistere ad una nuova ed inebriante sfida di tutti i concorrenti rimasti in gioco. Ebbene, è proprio per ricordare ai suoi numerosi sostenitori l’appuntamento di questa sera che Benedetta Parodi, la padrona di casa, ha voluto pubblicare una foto davvero mozzafiato. Che, com’è giusto che sia, ha catturato l’attenzione immediata da parte dei suoi followers. Per quale motivo? Beh, il vestito che la bella conduttrice indossa è davvero molto corto. E, per questo motivo, gli occhi dei suoi fan cadono proprio lì. Siete curiosi di conoscere altro? Vi accontentiamo subito, tranquilli.

Benedetta Parodi, il vestito è troppo corto: gli occhi cadono proprio lì

Siamo giunti all’ottava puntata di Bake Off Italia e, ancora una volta, Benedetta Parodi si mostra più in forma che mai. Lo si vede chiaramente dall’ultima foto che la conduttrice del talent ha pubblicato, pochissimi istanti fa, sul suo account ufficiale di Instagram. Per ricordare, infatti, ai sostenitori del programma l’inizio di una nuova ed imperdibile puntata ha pubblicato uno scatto, come dicevamo precedentemente, davvero da togliere il fiato. Guardare per credere:

Ve l’avevamo detto che era davvero splendida, no? In effetti, non si può affatto dire il contrario. Con questo vestito a pois, la moglie di Fabio Caressa è davvero irresistibile. Tuttavia, a cattura l’attenzione è un dettaglio in particolare. Volete sapere quale?

Ebbene si. È proprio questo il dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. Dal momento che il vestito è abbastanza corto, è praticamente inevitabile che gli occhi non cadano proprio lì.