Rai, arrestato l’autore Casimiro Lieto per aver pilotato sentenze tributarie

Sono finite in manette 7 persone con l’accusa di aver pilotato sentenze tributarie in cambio di soldi: tra gli arrestati c’è anche Casimiro Lieto, autore televisivo Rai che ha prodotto famose trasmissioni come La Prova del Cuoco e La vita in Diretta ed ha lavorato nella direzione dei programmi di Rai 2. Gli altri indagati sono giudici tributari, commercialisti ed imprenditori: il gip Pietro Indinnimeo ha disposto la misura cautelare in carcere svelando l’accaduto in un’ordinanza. L’operazione condotta dalla Guardia Di Finanza prende il nome di Ground Zero 2 ed è scattata questa mattina, 18 ottobre 2019, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno.

Casimiro Lieto, tra gli arrestati, è l’autore Rai di programmi famosi come La Prova del Cuoco e la Vita in Diretta. Nell’ordinanza si legge che l’avellinese si sarebbe accordato con l’ex giudice tributario ed oggi membro del Consiglio Nazionale della Giustizia Tributaria a Roma, Antonio Mauriello, e Fernando Spanò, presidente della IV sezione del Consiglio tributario regionale di Salerno. Il gip Pietro Indinnimeo scrive: “Si accordavano per la corresponsione di un’utilità, consistente nell’individuazione e messa a disposizione, a favore di Fernando Spanò di un posto di lavoro a beneficio di Franco Spanò, figlio del predetto Ferdinando, al fine di pilotare l’iter procedimentale e condizionare favorevolmente l’esito di un procedimento tributario di 229.086 euro afferente”.