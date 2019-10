Chiara Biasi ha fatto un’inaspettata rivelazione sul suo rapporto con Chiara Ferragni: la foto che ha pubblicato su Instagram parla chiaro.

Chiara Biasi è una delle influencer più importanti d’Italia e le sue foto sono cliccatissime sul web. Bellissima e particolarmente magra, è stata più volte additata negli anni per il suo fisico considerato ‘troppo asciutto’, ma lei ha sempre replicato che non segue particolari diete e che questa è semplicemente la sua costituzione fisica. La bella Chiara è spesso sotto i riflettori anche per le sue vicende amorose, anche se ora sembra sia single, dopo la fine della sua storia con il calciatore Simone Zaza e tutti gli altri flirt che le sono stati attribuiti. Poco fa l’influencer ha pubblicato delle storie in cui ha fatto un’inaspettata rivelazione sulla ‘collega’ Chiara Ferragni e sul loro rapporto: ecco le sue parole e la foto che svela tutto.

Chiara Biasi, la rivelazione inaspettata su Chiara Ferragni: ecco la foto che svela tutto

Chiara Biasi e Chiara Ferragni sono amiche, e questa non è una novità. Ultimamente le due si vedono poco insieme, probabilmente per gli impegni lavorativi di entrambe, che le portano lontano. La Ferragni, tra l’altro, è anche mamma del piccolo Leone, il che certamente riempie le sue giornate ancora di più. Ma il loro rapporto ha origini lontane e c’è un particolare retroscena che non tutti conoscono e che la Biasi ha rivelato poco fa, attraverso delle storie Instagram.

Come rivelato dalla stessa Biasi, lei e Chiara Ferragni hannno addirittura convissuto a Milano tanti anni fa, nel quartiere Brera. La Biasi su Instagram mostra il palazzo dove le due abitavano, con un pizzico di nostalgia, e specifica che sono passati ben 10 anni da quel periodo. Subito dopo la Ferragni ha ripostato la story dell’amica, ricordando gli inizi della loro carriera, che poi fortunatamente è decollata per entrambe, portandole al livello che hanno raggiunto oggi.