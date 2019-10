Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto che risale a qualche anno fa: il suo look è completamente diverso, tutti notano la ‘particolare’ somiglianza.

Chiara Ferragni è l’influencer numero uno in Italia e tra le prime nel mondo. Tutte le sue foto sono cliccatissime, anche e soprattutto quelle che riguardano la sua vita privata, con Fedez e il piccolo Leone. Del resto, Chiara condivide davvero tutto con i followers, dalle vacanze, al lavoro, ai momenti ‘intimi’ con il marito e con il figlio, e tutti la seguono con affetto e ammirazione. Tutti i contenuti che Chiara pubblica diventano virali e ricevono migliaia di commenti, tra cui non mancano le critiche. Poco fa l’influencer ha pubblicato una sua foto di qualche anno fa, in cui ha un look completamente diverso da quello attuale: tutti hanno notato una ‘particolare’ somiglianza, ecco con chi.

Chiara Ferragni, la foto di qualche anno fa: somiglianza particolare con un personaggio della tv

Chiara Ferragni ha pubblicato poco fa una foto che risale al 2015, uno scatto in cui posa per un servizio fotografico e mostra il suo corpo davvero statuario. Nello scatto, infatti, l’influencer indossa solo un body con un cardigan, il che lascia scoperte le sue gambe da urlo, con dei sandali a schiava che arrivano al ginocchio. Insomma, una foto davvero bellissima, la cui particolarità è il look di Chiara, completamente diverso da com’è oggi: nella foto, infatti, la Ferragni ha una chioma riccia mora, quasi rossa, che la rende tratti iriconoscibile.

Lo scatto è mozzafiato e tutti i commenti sono rivolti alla bellezza di Chiara con i capelli scuri, ma ci sono tantissimi fan che hanno notato una ‘particolare’ somiglianza tra la Ferragni e un’altra bellissima donna della tv, Paola Barale. Ecco alcuni dei commenti che hanno sottolineato questa particolare similitudine tra le due. Siete d’accordo anche voi?

