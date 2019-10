Donatella Rettore, intervista a Vieni da me con Caterina Balivo: arriva l’appello di Donatella Milani “Facciamo pace con un duetto”

Donatella Rettore è stata protagonista di una lunga intervista a Vieni da Me. Ospite di Caterina Balivo, la cantante si è confessata sulla lavatrice dedicata al “lavaggio dei panni sporchi”.

Non c’erano dubbi che uscisse l’argomento su Donatella Milani, con cui la Rettore ha avuto diverse discussioni nel programma “Ora o mai più“. Oggi è arrivato un appello della Milani per fare pace con Donatella Rettore. Vediamo più nel dettaglio perché le due donne litigarono.

A far scattare il litigio tra le due donne fu un fuori onda di Donatella Milani che fu sorpresa mentre si sfogava pesantemente con la Rettore, la quale, infastidita dall’episodio, si rifiutò di duettare in trasmissione con la Milani, pronunciando il celebre “Arrangiati”. Oggi, a Vieni da Me, la donna ha chiesto alla Rettore di chiarire facendo insieme un duetto.

Donatella Rettore, intervista a Vieni da me: arriva l’appello della Milani “Facciamo pace”

Caterina Balivo lancia la clip con cui Donatella Milani ha chiesto scusa alla Rettore per le discussioni avute in passato:

“Buon pomeriggio a tutti. Sono contenta perché ancora una volta chiedo scusa a Donatella per l’eccesso di parole dette. C’è stato molto stress in quella trasmissione e non è stato facile…Non dovevo assolutamente dire quelle cose. Non lo penso nemmeno. Vediamoci una sera e andiamo a brindare”. Infine la cantante ha invitato la Rettore a scrivere un pezzo musicale a quattro mani. “Vedo che ha imparato ad arrangiarsi” esclama con il sorriso la cantante in studio.

La Rettore ha anche commentato l’addio obbligatorio al programma Tale e Quale Show, che ha dovuto abbandonare per problemi di salute. La cantante ci è rimasta molto male di essere stata costretta a lasciare la trasmissione. E ha tenuto a precisare che i problemi fisici avuti non sono imputabili ai ritmi faticosi del programma, come qualcuno ha recentemente insinuato.