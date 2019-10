Eleonora Daniele, il lutto che non riesce a superare: “Non riesco a farmene una ragione”; ecco cosa è successo a Storie Italiane.

Un momento da brividi, quello vissuto da Eleonora Daniele durante una diretta di Storie Italiane. Nella puntata del 15 ottobre, la Daniele ha ospitato in studio Lory Del Santo. Ed è proprio durante l’intervista a Lory, che Eleonora si è lasciata andare ad uno sfogo molto forte. La conduttrice ha ricordato suo fratello Luigi, morto quattro anni fa: un dolore mai superato, che è ancora vivo nel cuore di Eleonora. Alla quale Lory del Santo si è sentita di dare alcuni consigli per affrontare il dolore. Ecco cosa è successo.

“Mio fratello è morto quattro anni fa, ma ogni giorno dentro di me c’è qualcosa che non supero, era come un figlio per me. Non riesco a farmene una ragione”. È così che Eleonora Daniele parla della perdita del suo adorato fratello, affetto da autismo e scomparso quattro anni fa. La conduttrice non nasconde l’ammirazione nei confronti di Lory De Santo, una donna che nonostante gli eventi tragici che l’hanno colpita (ha perso due figli) è riuscita ad andare avanti, dimostrando tanta forza. Ed è proprio Lory che, dopo la confessione tra le lacrime della Daniele, prova a dare un consiglio alla conduttrice: “Immagina di scalare una montagna rocciosa a mani nude, a un certo punto precipiti. Ma mentre precipiti, tenti di aggrapparti ad altre rocce. È questa la soluzione: trovare quella roccia che ti salva, proprio quando pensi che sei arrivato nel burrone”. Una metafora, quella di Lory, che vuole dare speranza alla Daniele, e a tutti coloro che stanno vivendo un dolore simile. Eleonora Daniele ringrazia Lory per le sue parole: “Quando ti ascolto mi faccio forza, Ti ringrazio”.