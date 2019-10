Elisa Isoardi ha fatto una clamorosa confessione su Rai Radio 1 inerente alla relazione con l’ex Matteo Salvini: ‘Lo spiavo’, ecco il suo racconto choc.

Elisa Isoardi è una conduttrice molto amata dal pubblico. Al suo secondo anno alla conduzione de La Prova del Cuoco, sta avendo grande successo, in particolare per i continui siparietti con Claudio Lippi durante il quotidiano cooking show su Rai Uno. Ma sotto i riflettori c’è soprattutto la vita privata della conduttrice, che ha avuto una relazione con l’ex Ministro degli Interni Matteo Salvini. La loro storia si è chiusa un anno fa circa e ha portato dietro di sé tantissimi gossip, anche se Elisa ha sempre chiarito di aver chiuso con Salvini perché si sentiva trascurata dai troppi impegni di lui. Ora, però, intervistata durante la trasmissione radiofonica ‘Un giorno da Pecora’, la Isoardi ha fatto una rivelazione choc sulla storia con il leader della Lega.

Elisa Isoardi ha fatto una confessione a dir poco clamorosa sulla sua relazione con Matteo Salvini. Intervistata su Rai Radio 1 nel programma ‘Un giorno da pecora’, la conduttrice ha raccontato di essere particolarmente gelosa nella vita e che quando era fidanzata con Salvini aveva rubato le sue password di nascosto e spiava il suo cellulare. A quanto pare, qualche volta la presentatrice ha anche trovato cose che non avrebbe voluto vedere e ha confessato di avergli fatto delle enormi scenate di gelosia. ‘Spaccavo tutto in quei momenti, lui invece rimaneva calmo’, ha detto la Isoardi.

La conduttrice ha inoltre dichiarato a sorpresa che lei e Salvini attualmente sono in buoni rapporti, e che lei gli ha scritto qualche giorno fa, quando lui ha avuto un malore. Sulla sua vita di oggi, Elisa ha detto che è completamente tornata alla normalità: ‘Le storie finiscono, non è un problema’, ha chiosato, aggiungendo che ad oggi non c’è nessuno nella sua vita, ad eccezione del piccolo Zen, il barboncino da cui non si separa mai, e che l’ha ‘accompagnata’ anche in radio.