Ilary Blasi si è lasciata andare ad una clamorosa rivelazione su Francesco Totti e la loro storia d’amore: ecco cosa dichiara.

È uno dei personaggi più influenti della televisione italiana, Ilary Blasi. Con la sua innata simpatia e smisurata bellezza, la giovane romana vanta un successo davvero inaudito. Al timone della nuova edizione di Eurogames, la giovane Blasi è ultimamente al centro di numerosi riflettori. Ma non solo lei. Di chi parliamo? Semplice! Di suo marito, Francesco Totti. La loro è una relazione che dura da diversi anni. E, nonostante tre splendidi figli, si amano come se fosse il primo giorno. Ecco. È proprio su di lui e, soprattutto, sul loro rapporto che, in una recente intervista per il settimanale Oggi, la conduttrice romana si è lasciata andare ad una confessione davvero ‘choc’. Ecco di che cosa parliamo.

Ilary Blasi, la confessione ‘choc’ sul suo rapporto con Francesco Totti

Correva l’anno 2005 quando Francesco Totti e Ilary Blasi convolavano a nozze. All’epoca, la giovane romana era una delle letterine, insieme a Silvia Toffanin, di Passaparola, game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Mentre lui era il capitano della sua squadra del cuore: la Roma. Ecco. Da quel momento sono passati più di 14 anni. Eppure, dopo ben tre figli, si amano come se fosse sempre il primo giorno. Qual è il segreto della loro storia d’amore? Beh, a rivelarlo è la diretta interessata. Che, in una recente intervista per il settimanale Oggi, ha svelato, per la prima volta, la formula segreta del loro amore. Ovvero, mantenere la loro ‘normalità’ nella vita di tutti i giorni. Ma non solo. Perché, in suddetta intervista, la giovane Blasi si è lasciata andare anche ad una clamorosa confessione sul suo rapporto con l’ex capitano giallorosso. Proprio a tal proposito, infatti, la conduttrice di Eurogames svela che, proprio a causa del loro lavoro, erano destinati a non stare più insieme. “La velina e il calciatore era un binomio scontato”, rivela la giovane romana. E, poi, conclude: “Se non fossimo stati saldi, saremmo impazziti”. In effetti, è così. Dopo ben 14 anni, Ilary e Francesco sono una coppia solidissima.