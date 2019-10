Giulia De Lellis compie uno splendido gesto verso un follower: il post pubblicato su Instagram ha lasciato tutti senza parole

Giulia De Lellis stupisce tutti con un post su Instagram molto speciale. Questa volta non si tratta di un outfit o di un nuovo tutorial di make-up. La fashion influencer, oggi, ha voluto utilizzare il potente mezzo dei social per diffondere un messaggio positivo e aiutare un follower in difficoltà.

Ecco cosa ha pubblicato l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis, splendido gesto verso un follower su Instagram: “Amare non è mai sbagliato”

Nelle ultime ore, Giulia De Lellis ha deciso di intrattenere i suoi 4 milioni di followers con il gioco “Fammi una domanda” tramite Instagram Stories. L’influencer romana ha chiesto agli utenti di raccontare storie personali e lei ne avrebbe scelta una da rendere pubblica.

In centinaia hanno accolto la richiesta di Giulia di raccontarsi su Instagram e molti le hanno scritto per parlarle di alcuni aspetti della vita che spesso si tende a nascondere, per paura di essere giudicati.

Ed ecco che la De Lellis, dopo aver chiesto il permesso al follower in questione, ha pubblicato la storia di Lorenzo, un ragazzo che ha confessato alla beauty influencer di essere omosessuale e di non avere il coraggio di dirlo.

L’ex di Andrea Damante si è dimostrata molto sensibile sul tema e ha deciso di aiutare Lorenzo ad aprirsi e ne ha approfittato per lanciare un messaggio positivo:

“Finché lui si sentirà diverso, tutti lo tratteranno da diverso. Amare non è mai sbagliato, soprattutto se partiamo con l’amare noi stessi“.

Lo stesso Lorenzo ha confessato di voler fare da esempio a chi, come lui, ha paura ad esternare la sua vera natura: “Lui è innamorato della vita, non vuole più nascondersi”.

Il post su Instagram di Giulia De Lellis ha collezionato tantissimi commenti di sostegno e appoggio per questa meravigliosa iniziativa.

Il messaggio di Giulia si è poi concluso con un invito al follower: “Festeggia stasera, chi ti ama capirà prima o poi. Sei stato coraggioso“.

Ecco il post in questione e alcuni stralci della conversazione tra l’influencer e il suo nuovo amico Lorenzo: