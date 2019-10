Luca Onestini e Ivana Marazova hanno rifiutato di partecipare a Pechino Express: la motivazione di questa scelta è incredibile, è Elenoire Casalegno a svelarla.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e sono presto diventati una coppia fissa. I due stanno insieme da circa due anni e sono ancora molto innamorati e sempre più affiatati, come dimostrano nelle loro uscite ufficiali e anche sui social, dove pubblicano diversi momenti della loro vita insieme. Nonostante le recenti voci di crisi sulla coppia, la realtà sembra andare in tutt’altra direzione. Luca e Ivana si amano e la lontananza dell’ultimo periodo sarebbe dovuta solo agli impegni di lavoro di entrambi, come ha spiegato lo stesso Luca su Instagram, mettendo così a tacere le ‘malelingue’. Ora, però, un’altra notizia li ha messi sotto i riflettori: i due ragazzi, infatti, avrebbero rifiutato di partecipare a Pechino Express, e la motivazione è davvero ‘particolare’.

Luca Onestini e Ivana Mrazova rifiutano Pechino Express: la motivazione è incredibile

Luca Onestini e Ivana Mrazova non sono in crisi, e lo confermano tranquillamente anche sui social, dove si scambiano dediche reciproche e si mostrano felici e innamorati. Ma stando alle ultime indiscrezioni, i due avevano avuto la proposta di partecipare a Pechino Express e hanno deciso di rifiutare, anche se mancava davvero poco all’accordo. Secondo Elenoire Casalegno, che lo ha svelato nel corso del suo nuovo programma in onda su Tv8, Vite da Copertina, i due avrebbero deciso all’ultimo momento di dire ‘no’ al reality della Rai, per motivi ‘social’.

Luca, in particolare’, si sarebbe rifiutato di allontanarsi per un mese dai social network, clausola prevista dal programma, perché ci avrebbe perso parecchio dal punto di vista economico, visto che sui social ci lavora. ‘E’ una questione di guadagni’, ha detto Elenoire Casalegno, svelando così come stanno le cose. La motivazione può sembrare incredibile, ma è chiaro che Onestini avrà avuto i suoi buoni motivi per prendere questa decisione, magari per non venire meno ad alcuni accordi lavorativi presi precedentemente.