Melita Toniolo si mostra in intimo su Instagram, ma quel particolare dettaglio colpisce tutti: pioggia di complimenti per l’ex gieffina sui social.

Impossibile dimenticare Melita Toniolo. Nonostante l’ex gieffina non sia più una presenza fissa della televisione italiana, continua a riscuotere un notevole successo. Lo testimonia, non a caso, l’abbondante numero di followers che, su Instagram, la giovane conta. Pensate, parliamo di 1 milioni di sostenitori. Dei numeri davvero pazzeschi, ammettiamolo. Pertanto, è proprio qui che, nelle ultime ore, la bella Toniolo ha pubblicato una foto che, in un batter baleno, ha catturato l’attenzione di tutti. Si mostra in intimo, Melita. Tuttavia, a catturare l’attenzione, oltre che la sua smisurata bellezza, è un ‘particolare’ dettaglio. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Melita Toniolo in intimo su Instagram: il dettaglio che colpisce

Sbalorditiva come sempre, la bella Melita Toniolo. Se, infatti, in un nostro recente articolo vi abbiamo parlato di una particolare foto che, in un batter baleno, ha conquistato l’attenzione e i numerosi ‘likes’ da parte dei suoi sostenitori, adesso vi parleremo di un altro scatto che, immediatamente, è stato un vero e proprio successone. E, badate bene, non soltanto in termini di ‘mi piace’, ma anche a livelli di commenti. A pochissime ore dalla pubblicazione, infatti, lo scatto in questione ha ricevuto numero commenti di apprezzamento. Ma di cosa parliamo? Ecco la foto in questione:

Insomma, da come si può chiaramente vedere, l’ex concorrente del Grande Fratello si è mostrata completamente in intimo su Instagram. Insomma, una visione davvero pazzesca. Tuttavia, a catturare l’attenzione è quel particolare dettaglio che si vedere chiaramente dalla foto riproposta in alto. Ebbene si. È proprio quella pancia che, sin da subito, fa ‘impressionare’ i suoi sostenitori. Come dicevamo, infatti, sono davvero tantissime le persone che si congratulano con Melissa nel voler mostrare il risultato del suo corpo dopo aver messo al mondo il suo primogenito. Ma non solo. Perché altrettanto numerosi sono stati i commenti di chi, seppure minimal, ha apprezzato la bellezza dello scatto.