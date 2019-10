Pago, la confessione su Instagram: “Questo weekend lo passo con…”; ecco cosa ha rivelato l’ex concorrente di Temptation Island Vip.

È uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Pago, l’ormai ex fidanzato di Serena Enardu. La burrascosa fine della storia tra i due ha appassionato i telespettatori, che si sono emozionati durante il falò di confronto finale. In particolare, è con Pago che la gente si è schierata, ritenendolo un grande uomo e un signore per come si è comportato nel reality. E la prova dell’affetto dei fan, il cantante l’ha avuta su Instagram, dove il suo profilo è cresciuto di migliaia e migliaia di followers in pochi giorni. E proprio su Instagram, Pago ha appena svelato qualcosa ai suoi fan. Siete curiosi di scoprire con chi passerà il weekend il cantante? Lo ha rivelato proprio lui..

Pago, la confessione su Instagram: ecco con chi passerà questo weekend

Pago ha appena postato delle stories sul suo profilo Instagram, in cui si trova in macchina. Il cantante, ex fidanzato di Serena Enardu, è in procinto di fare un annuncio ai suoi fan. Nella prima storia scrive un enigmatico “Ho deciso…”, ma è solo nel video successivo che il cantante svela con chi passerà il prossimo week end…Siete curiosi di saperlo? Ve lo sveliamo subito:

Ebbene sì! Nessuna nuova fiamma, per il momento, con cui passare il weekend. Pago ha deciso di trascorrerlo in compagni di buona musica, quella di Jon Bon Jovi, di cui sta ascoltando un pezzo proprio durante la registrazione delle stories. E non si limita ad ascoltarlo: Pago canta, durante il viaggio in auto. E pubblica i video con tanto di hashtag : la musica di una volta, a dimostrazione di come il cantante sia nostalgico ascoltando alcuni pezzi del passato. Insomma, per il momento Pago resta in compagnia di quella che sarà la sua compagna per sempre, la buona musica!