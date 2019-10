Taylor Mega ha fatto un racconto choc a Mattino 5: ‘Ho visto una presenza demoniaca accanto a me’, le sue parole sono da brividi.

Taylor Mega ha fatto un racconto davvero scioccante a Mattino 5, pochi minuti fa. L’influencer non ha mai problemi a raccontarsi, in tv come sui social, e poche settimane fa, sempre ospite nel programma di Federica Panicucci, aveva confessato di soffrire di un disturbo alimentare. Anche stamattina, invitata nel salotto di Canale 5 per intervenire in una discussione sui contatti con l’aldilà e con i defunti, Taylor si è aperta e ha raccontato alcuni episodi da brivido che le sarebbero capitati in un periodo particolare della sua vita: proviamo a ripercorrere tutto il suo racconto.

Taylor Mega, il racconto choc a Mattino 5: ‘Ho visto il demonio’, parole da brividi

Taylor Mega non ha problemi a confessare cose anche pesanti del suo passato, come ha fatto quando ha raccontato di aver avuto un periodo di tossicodipendenza. Insomma, la vita di Taylor non è stata sempre rose e fiori e lei lo dice apertamente. Questa mattina l’influencer è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, insieme ad altri personaggi, famosi e non, che hanno raccontato di aver avuto episodi di ‘contatto’ con l’aldilà o con un loro defunto. Tutti racconti ‘positivi’, fino a quando nella discussione è intervenuta Taylor, che ha fatto rabbrividire i presenti con le sue parole.

L’influencer ha raccontato che in un periodo buio della sua vita, le è capitato più di una volta di svegliarsi di notte e vedere una presenza demoniaca accanto al suo letto che si strofinava le mani e che le trasmetteva la sensazione di voler prendere la sua anima. ‘Io ero sveglia, ma non riuscivo a muovere il mio corpo, è stato terribile’. Taylor ha raccontato anche un altro episodio, in cui questa ‘presenza’ le parlava in una lingua incomprensibile e con un suono molto forte, che pian piano si è affievolito, fino a sparire. ‘Io credo in Dio’ – ha detto Taylor – ‘perciò se esiste il Bene, dovrà esistere anche il Male’, ha aggiunto, spiegando che questi ‘incontri’ sono svaniti quando lei ha cambiato stile di vita e si è ripresa dal periodo difficile che stava passando.