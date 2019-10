Teresa Langella e Andrea Dal Corso: l’annuncio inaspettato lascia i fan senza parole. Ecco cosa ha annunciato la coppia nata a Uomini e Donne.

In molti erano scettici sulla loro storia d’amore. Ma tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso tutto procede a gonfie vele. L’ex tronista di Uomini e Donne ci ha messo un po’ a fidarsi del suo Andrea: il no rifilato inizialmente alla scelta al castello ha lasciato tanti dubbi nella napoletana. Ma Andrea ha saputo farsi perdonare alla grande. E, adesso, i due sembrano davvero più innamorati che mai. Per la gioia dei fan, che li seguono fedelmente sui social. E proprio su Instagarm, la coppia ha da poco fatto un annuncio molto particolare, che ha spiazzato i fan. Ecco cosa hanno scritto.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, l’annuncio: “Domenica vi daremo una bella notizia”

Matrimonio in vista? Cicogna in arrivo? Cosa bolle in pentola per Teresa Langella e Andrea Dal Corso? Qualcosa, sicuramente, la coppia ce l’ha da dire ai fan. Sono stati proprio loro ad annunciarlo, attraverso una storia pubblicata da Andrea e repostata da Teresa sul suo profilo. Una frase molto enigmatica, c’è da dire. Ma i cuoricini allegati alla frase fanno pensare che i due hanno una bella sorpresa in serbo per i fan. Ecco il messaggio:

“Domenica daremo una bella notizia”, questa la frase di Andrea Dal Corso, postata nelle sue stories qualche ora fa. Una frase enigmatica…cosa avranno da rivelare i due piccioncini? Sicuramente, sarà una bellissima notizia per i fan della coppia, che da mesi ormai li seguono assiduamente. La loro non è stata una storia facile: in pochi, all’inizio, credevano che la relazione tra Teresa e Andrea potesse durare davvero. Ma i due hanno dimostrato che il loro è vero amore. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire la notizia tanto attesa…Secondo voi di cosa si tratta?