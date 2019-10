Uomini e Donne anticipazioni: l’incredibile decisione di Ida e Riccardo, ecco cosa vedremo nella prossima puntata.

Il Trono Over di Uomini e Donne, si sa, è sempre ricco di colpi di scena. La coppia più discussa del momento è senza dubbio quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il tira e molla tra i due, ormai, va avanti da anni. E proprio quando la loro storia sembrava essere arrivata davvero al capolinea, ecco un nuovo clamoroso colpo di scena. Nella scorsa registrazione, Riccardo era scoppiato il lacrime, dopo la confessione di Ida: la donna ha ammesso di non amarlo più e di voler chiudere per sempre con lui. Ma sapete cosa è accaduto nella registrazione di ieri, 17 ottobre? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne anticipazioni, l’incredibile decisione di Ida: ci riprova con Riccardo

Un nuovo colpo di scena coinvolge la storia di Ida e Riccardo. Chi pensava che tra i due fosse davvero finita, si è sbagliato di grosso. Stando alle anticipazioni trapelate sul web, sulla registrazione di ieri del Trono Over, la coppia cambia di nuovo le carte in tavola. O meglio, è Ida ad aver nuovamente cambiato idea. La dama ha deciso di dare un’altra possibilità al suo ex fidanzato. Ed ecco che i due si scambiano un bacio appassionato in studio, sotto gli occhi di tutti, anche di Armando, che pare non reagirà benissimo. Dopo il ricongiungimento, la coppia annuncerà di voler lasciare la trasmissione insieme, e viversi la loro storia fuori dal contesto televisivo. Una notizia che ha letteralmente lasciato tutti senza parole: proprio quando sembrava che Ida avesse voltato pagina, il suo cuore ha detto ancora una volta il nome di Riccardo! Per la gioia dei tanti fan che speravano nel ritorno di fiamma. E voi, siete contenti della decisione di Ida?