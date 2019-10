Valentina Dallari si mostra in un’inquadratura ‘particolare’ su Instagram: quel particolare tatuaggio proprio lì non passa affatto inosservato, ecco di cosa parliamo.

Sta vivendo in uno dei quei periodi davvero splendenti, Valentina Dallari. Ebbene si. È proprio così. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo essere uscita alla grande dai gravi problemi di salute di cui è stata protagonista pochi anni fa, è ritornata è, senza alcun dubbio, il personaggio del momento. Con il suo libro ‘Non mi sono piaciuta’, la giovane deejay sta riscuotendo un successo davvero spropositato. Non a caso, le tematiche affrontate in questo romanzo sono davvero molto care alla nostra generazione, ma soprattutto molto attuali. Ma non solo. Anche su Instagram, la bella Dallari vanta un seguito davvero pazzesco. Infatti, proprio qui, pochissime ore fa, ha condiviso una foto con il inquadratura davvero ‘particolare’. È proprio per questo motivo che quel tatuaggio proprio lì non passa inosservato. Ecco di che cosa parliamo.

Valentina Dallari, inquadratura ‘particolare’: il tatuaggio proprio lì ‘colpisce’

Doppia splendida notizia per Valentina Dallari. Oltre che lo strameritato successo per il suo primo libro, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato la felicità. Pochissimi giorni fa, infatti, la deejay bolognese lo ha presentato ai suoi followers. Si tratta di Antonio Signore in arte Junior Cally, un noto rapper romano. Ecco. A proposito di Instagram. Avete visto l’ultima foto che la giovane ha pubblicato sul suo account social? No? Beh, diamoci uno sguardo insieme:

Davvero da togliere il fiato, vero? In effetti, non si può dire nulla in contrario, ammettiamolo. Con questa ‘particolare’ inquadratura, infatti, l’ex tronista ha catturato l’attenzione immediata dei suoi followers. Anche perché, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, la deejay ha deciso di farsi un tatuaggio davvero incredibile. Ci riferiamo a quei due particolari tatuaggi disegnati sul suo posteriore. Insomma, davvero sorprendente, no?