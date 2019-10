Flora Canto è stata una delle ospiti della puntata odierna di Vieni da Me: la concorrente di Tale e Quale ha ricevuto una piacevole sorpresa in diretta.

È purtroppo terminata una nuova settimana di Vieni da Me. Proprio oggi, venerdì 18 Ottobre, è andata in onda l’ultima puntata di questa seconda settimana del mese. Come tutti gli altri, anche l’appuntamento odierno è stato letteralmente imperdibile. In primis, per l’appello ricevuto da Donatella Milani per Donatella Rettore in seguito al loro litigio, ma anche per la presenza di Flora Canto. L’attuale concorrente di Tale e Quale Show, ospite della puntata odierna, è stata protagonista di un momento davvero emozionante durante la diretta. Perché? Semplice! La giovane romana ha ricevuto una piacevole sorpresa. Ma ecco tutto nel minimo dettaglio.

Vieni da Me, Flora Canto e la piacevole sorpresa in diretta: momento emozionante

Prima di poter essere la protagonista di una nuova puntata di Tale e Quale Show, Flora Canto è stata una delle ospiti della puntata odierna di Vieni da Me. Ecco. È proprio durante la sua intervista per Caterina Balivo che la giovane romana è stata al centro di un momento davvero molto emozionante. Mentre, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne parlava con la padrona di casa del suo rapporto con suo marito, Enrico Brignano, è arrivato nello studio televisivo un cesto di frutta corredato da un tenero biglietto che, appena letto, ha sciolto l’attrice in lacrime. Bizzarra la scelta di presentare un oggetto del genere per una piacevole sorpresa? Nient’affatto. La giovane Canto, infatti, racconta che il comico romano deriva da una famiglia di fruttivendoli. E che, appena appresa la notizia che lei era un’appassionata di frutta, ha tentato di corteggiarla mandandole, di volte in volta, qualsiasi tipo di frutto. Insomma, un gesto davvero ‘particolare, ma soprattutto molto romantico. Non lo credete anche voi?