Alessia Marcuzzi, con questo pantaloncino troppo corto, ha infiammato Instagram: gli occhi dei suoi followers cadono proprio lì.

Reduce dal successo di Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi è ritornata a casa. Certo, martedì è stata al timone di una nuova puntata de Le Iene Show. Ma una volta terminata è ritornata nella propria dimora. Ed è proprio qui, stando a quanto si evince, che ha pubblicato una foto ‘notturna’ davvero da togliere il fiato. La romana è solita condividere scatti ‘particolari’, è vero. Ma ogni volta è come se mostrasse qualche aspetto nuovo della sua bellezza. Come in quest’ultimo scatto social. La conduttrice si mostra seduta a terra con un pantaloncino davvero molto corto. Inevitabile, quindi, che gli occhi di tutti cadano proprio lì. Ecco a cosa ci riferiamo.

Alessia Marcuzzi, il pantaloncino è troppo corto: gli occhi di tutti cadono lì

Vanta di una bellezza davvero spropositata, Alessia Marcuzzi. Ne abbiamo avuto prova in tutti questi anni di carriera televisiva, ma ce lo testimoniano le numerose foto presenti sul suo account ufficiale su Instagram. Ecco. È proprio qui, come dicevamo precedentemente, che, pochissime ore fa, ha pubblicato uno scatto davvero sublime. Che, com’è giusto che sia, ha catturato l’attenzione di tutti. Di che cosa parliamo? Tranquilli, vi spiegheremo tutto. Dapprima, però, vi mostreremo la foto in questione:

Insomma, una foto davvero da togliere il fiato, vero? Appare senza trucco, la dolce Alessia. E già così, quindi, lo scatto è davvero irresistibile. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un particolare dettaglio. Anzi, per dirla meglio, un particolare indumento. Da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, il pantaloncino che la romana indossa è davvero troppo corto. Inevitabile, quindi, che gli occhi vadano a finire proprio lì. Dove? Semplice: sulle gambe. Ebbene si. È proprio questo, infatti, il ‘dettaglio’ che cattura l’attenzione immediata di suoi fan. Alcuni commenti, non a caso, lo testimoniano: