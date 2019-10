Belen e Stefano si sono concessi una romantica ‘luna di miele’ in un hotel di lusso alle Maldive: ecco a quanto ammonta il costo per ogni notte.

Da quando sono ritornati insieme, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembrano essere più innamorati e felici che mai. Lo testimoniano le dediche romantiche che, di tanto in tanto, si dedicano sui rispettivi profili Instagram. Ma non solo. Pochissime ore fa, stando a quanto si evince da alcune stories pubblicate dall’argentina sul suo account, la coppia è partita per le Maldive. È proprio qui che, come annunciato recentemente dalla modella, la giovane Rodriguez scatterà delle foto per la nuova collezione di Me Fui. Non è affatto da sola, come dicevamo. Bensì è dolcemente accompagnata dal suo bel marito. Insomma, questo viaggio è, senza alcun dubbio, una ‘luna di miele’. Ebbene. Ma sapete il costo? I due coniugi, da come testimoniato dal tag inserito dall’argentina, risiedono in un hotel di lusso. Ma a quanto ammonta il prezzo per ogni notte? Scopriamolo insieme.

Belen e Stefano, ‘luna di miele’ alle Maldive: ecco a quanto ammonta il costo

E mentre questa sera andrà in onda la prima puntata di Tu Si que Vales, Belen Rodriguez è partita per le Maldive. Un viaggio di lavoro, come dicevamo. È proprio qui, infatti, che l’argentina scatterà delle foto per la nuova collezione di Me Fui. Ma non solo. Perché, accompagnata da Stefano De Martino, il viaggio può essere anche inteso come una vera e propria ‘luna di miele’. In effetti, hanno da poco festeggiato il loro anniversario di matrimonio. Quindi, un viaggio da marito e moglie ci sta tutto, ammettiamolo. Ovviamente, hanno pensato a tutto nei minimi dettagli. Come dicevamo precedentemente, la coppia risiederà in questi giorni in un hotel di lusso dell’isola. Ma sapete a quanto ammonta il costo per ogni singola notte? Beh, ovviamente il prezzo varia a seconda del tipo di stanza scelta. In linea di massima, comunque, il costo varia tra i 900 euro e i 1300 euro. Ma vediamo tutto nel minimo dettaglio:

Beach Villa: da come si può chiaramente leggere dal nome della stanza, essa affaccia direttamente sulla spiaggia. È ampia circa 90 metri quadrati ed è dotata di meravigliosa terrazza che affaccia sull’Oceano. Prezzo a notte: 936 euro;

Water Villa: queste stanze hanno una vera e propria particolarità. Ovvero, un accesso diretto ed immediato all'Oceano. Ma in cosa consistono? Sono delle semplici palafitte costruite sulla laguna del resort. E che, ovviamente, sono collegate all'isola tramite un pontile di legno. Una scelta davvero opportuna per tutti gli amanti di una vacanza e di un relax esclusivo. Prezzo a notte: 936 euro;

Water Villa Sunset: hanno la stessa 'funzionalità' e bellezza delle camere descritte precedentemente. Ma c'è, ovviamente, un tocco in più: le stanze sono state costruite in punti strategici da dove si può ammirare un tramonto mozzafiato. Prezzo a notte: 1008 euro;

Grand Beach Villa Pool: sono dei veri e proprio alloggi situati sulla spiaggia del resort. E dotati di una piscina privata con acqua dolce, una veranda che affaccia sull'Oceano e un terrazzo all'aperto. Prezzo notte: 1122 euro;

Pool Suite Beach Villa: amate la privacy? Questa è la scelta più giusta per voi. Queste camere, infatti, sono dotate di ampi spazi ben suddivisi e, soprattutto, organizzati tra di loro. Ed, ovviamente, l'accesso diretto alla spiaggia dalla sabbia bianca. Prezzo a notte: 1314 euro.

Insomma, ci hanno visto davvero lungo Stefano e Belen, vero?