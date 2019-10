Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la foto di coppia è super: la posa è molto ‘audace’, la mano di lui finisce proprio lì, fan in delirio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia davvero invidiabile. I due ragazzi stanno insieme da circa 2 anni e sono sempre più innamorati e affiatati. Il loro amore è scoppiato in tv, al Grande Fratello Vip, e continua a gonfie vele, ‘documentato’ sempre sui social. Entrambi, infatti, sono molto seguiti e attivi su Instagram, dove pubblicano le loro foto di coppia, o spesso anche momenti delle loro vacanze insieme, facendo così innamorare i fan della loro coppia. Anche l’ultimo scatto condiviso nelle storie di Cecilia riguarda i due ‘piccioncini’, e li ritrae in una posa particolarmente ‘audace’: tutti notano il dettaglio della mano di Ignazio, che finisce in un punto ‘proibito’, ecco la foto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio, la posa nella foto è ‘audace’: la mano di lui finisce lì…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie del momento. Bellissimi e innamorati, sono molto seguiti sui social, dove pubblicano davvero tante foto di coppia. L’ultima che Cecilia ha condiviso nelle sue storie Instagram è particolarmente bella e ritrae i due fidanzati in una posa ‘audace’. Ignazio tiene in braccio Cecilia in riva al mare, entrambi sono in costume e mostrano un corpo perfetto, in particolare ‘Chechu’, che ha gambe da urlo e un decolleté esplosivo. Ma non è tutto. La posa dei due è resa ancora più ‘audace’ dalla mano di lui, che regge la sua fidanzata toccandole il lato B . Lo scatto è molto passionale, soprattutto per il modo in cui i due si guardano negli occhi, che lascia trasparire tutta la loro complicità e il sentimento che li lega.