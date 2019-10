Elettra Lamborghini ha un nuovo fidanzato, ora è ufficiale: si tratta del famoso deejay e producer musicale Afrojack, lo ha presentato su Instagram.

Sono già diverse settimane che Elettra Lamborghini non appare più sola su Instagram. La famosa ereditiera è davvero un personaggio unico nel suo genere, dotata di grande simpatia. La scorsa stagione abbiamo potuto conoscerla meglio grazie alla tv, perchè ha partecipato come giudice a The Voice of Italy, mettendo in mostra, oltre alle sue doti artistiche, anche la sua personalità poliedrica e la sua incredibile allegria. Sempre molto attiva sui social, Elettra condivide con i suoi follower tutte le sue avventure e da qualche settimana, dicevamo, appare in dolce compagnia. E allora scopriamo insieme chi è la sua nuova fiamma: si tratta di Afrojack, il deejay di fama mondiale.

Elettra Lamborghini, chi è il suo nuovo fidanzato Aforjack: tutto sul deejay

Elettra Lamborghini si è fidanzata già da diverse settimane e ha presentato la sua nuova fiamma ai followers di Instagram: si tratta del noto deejay Afrojack, il cui vero nome è Nick Van de Wall, 32enne olandese, diventato famoso in tutto il mondo per le sue collaborazioni illustri con artisti del calibro di David Guetta, Fedde Le Grand, Eva Simons e tanti altri, che lo hanno reso uno dei dj e producers più importanti in circolazione. Afrojack ha iniziato a soli 5 anni a suonare il pianoforte e a 11 ha cominciato a comporre la sua musica, che oggi viene suonata in tutte le discoteche del mondo.

E’ lui, dunque, ad aver rubato il cuore all’ereditiera più famosa d’Italia e non solo, a cui è accomunato anche dalla passione per la musica, visto che lei si autodefinisce la ‘Regina italiana del Reggaeton’ e ha composto diverse hit negli ultimi anni. Una particolarità di Afrojack è sicuramente la sua altezza, che arriva a ben 2 metri e 8 cm, una caratteristica che i fan hanno subito notato, vista la grande differenza tra i due. Inoltre il deejay ha una figlia, Vegas, avuta con Amanda Balk. Che ne pensate di questa nuova coppia?

