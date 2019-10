Tu si Que Vales, l’esibizione di Gioele e della sua mamma Sarah emoziona tutti in studio: è stato un momento davvero molto emozionante, ecco i dettagli.

In fondo lo sapevamo: la prima puntata di Tu si Que Vales sta risultando davvero imperdibile. Con quell’incredibile scherzo ‘ai danni’ di Rudy Zerbi, si è partiti, infatti, con il botto. E il proseguimento, ammettiamolo, non è stato da meno. Finora, tutti i concorrenti esibitisi sul palco dello show di Canale 5 sono stati davvero formidabili. Anche se, a catturare maggiormente l’attenzione, però, è stato Gioele. Insieme a sua mamma Sarah, il piccolo si è esibito dinanzi ai giudici, conduttori e Sabrina Ferilli sulle note di A modo tuo di Elisa. Riuscendo a destare clamore e stupore da parte di tutti. In effetti, è stata un’esibizione davvero molto commovente. Durante la quale, quasi nessuno è riuscito a trattenere l’emozione. Ma vediamo tutto nel minimo dettaglio.

Tu si que Vales, l’esibizione di Gioele commuove tutti in diretta

È stata un’esibizione davvero da brividi quella di Gioele e della sua mamma Sarah per la prima puntata di Tu si Que Vales. Dopo diverse performances davvero strabilianti, incredibile e suggestive, è il loro turno. Che, sulle note di ‘A modo tuo’ di Elisa, danno origine ad un momento davvero molto emozionante. Tanto che, quasi tutti, hanno gli occhi lucidi per tutta la durata dell’esibizione. L’amore tra madre e figlio è davvero inspiegabile. Per ogni figlio, la madre è il porto sicuro, il proprio mondo. Insomma, il proprio tutto. La canzone di Elisa lo spiega e mette in pratica alla grande. Ma che anche Gioele e Sarah, per la prima puntata dello show di Canale 5, l’hanno confermata alla massima potenza. Non a caso, l’esibizione, come dicevamo precedentemente, ha emozionato tutti. Ed ha ricevuto, soprattutto, i quattro ‘si’ dei giudici. Ed il 98% dei si da parte della giuria popolare capitanata, come dicevamo precedentemente, dalla bellissima Sabrina Ferilli. Insomma, un’esibizione che ‘vale’, vero?