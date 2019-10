Giulia Cavaglià e Francesco Sole: le parole di lui non lasciano dubbi

Francesco Sole risponde alle domande su Giulia Cavaglià attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, e le sue parole non lasciano spazio ad ulteriori dubbi…

In questi giorni non si fa altro che parlare della possibile Love Story che starebbe nascendo tra Francesco Sole e Giulia Cavaglià. I due sono apparsi negli ultimi mesi spesso insieme, a casa di lui, nelle uscite con gli amici e in molti post e storie pubblicate sui Social Network di entrambi. Nei giorni scorsi i due Influencer si trovavano in compagnia di Soleil Stasi e Marco Ferrero, alias Iconize, in un locale di karaoke e tra una canzone e l’altra si sono scambiati un tenero bacio. Da quel momento il web è impazzito, cercando una conferma dai diretti interessati sulla nascita della relazione. La risposta non si è fatta attendere molto da parte di Francesco Sole; le parole del giovane infatti non lasciano spazio a dubbi.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià stanno insieme? Le parole di lui

Francesco Sole sta lavorando in questi giorni a nuovi progetti poetici che lo vedono impegnato con molte ragazze, note al mondo dello spettacolo. Tra queste spicca Giulia Cavaglià, l’ex corteggiatrice e poi tronista del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“, in onda su Canale5. Inizialmente si pensava che il feeling tra i due fosse dovuto al fatto che lavorassero insieme alle nuove poesie di Francesco Sole, ma col tempo i Fan hanno iniziato a farsi sempre più domande. I due, sempre più affiatati, si sono scambiati dolci effusioni in pubblico e sui social nel corso di questi giorni. I fan incuriositi hanno chiesto spiegazioni allo scrittore, i quale ha deciso di “Mettere i puntini sulle i“. Francesco ha infatti spiegato che per quanto non gli “Dispiacerebbe“, purtroppo lui e Giulia non sono una coppia. Sole afferma che tra i due c’è attrazione, feeling, si vogliono molto bene, ma al momento attuale non formano una coppia, benché lui lo abbia proposto alla Cavaglià. Detto ciò potrà essere solamente il tempo a dirci cosa accadrà nella vita dei due ragazzi.