Giorgio Panariello dopo la gaffe in diretta a Tale e Quale Show: “Chiedo umilmente scusa”; ecco cosa è successo.

È andata in onda ieri una nuova ricchissima puntata di Tale Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai Uno dedicato alle imitazioni canore. Una puntata speciale, quella di ieri: è stato decretato il vincitore di questa stagione, Agostino Penna. Ma tra le esibizioni a ci abbiamo assistito ieri, c’è stata anche quella di Tiziana Rivale, che ha dovuto interpretate Left outside alone di Anastacia. Ed è proprio dopo questa performance che uno dei giudici del programma, Giorgio Panariello, si è lasciato andare a una frase ( che lui definirà ‘battutaccia’) che non è passata inosservata. Qualche minuto fa, il comico si è voluto scusare per la gaffe avvenuta in diretta. Ecco le sue parole.

Giorgio Panariello si scusa per la gaffe a Tale e Quale Show: “Una battutaccia”

Una gaffe imperdonabile. È così che Giorgio Panariello definisce la battuta fatta ieri sera, in diretta a Tale e Quale Show. È successo dopo l’imitazione di Anastacia, eseguita dalla concorrente Tiziana Rivale. Giorgio chiede a Tiziana se il seno ( che lui chiama ‘poppe’) sia il suo, o se sia stato ‘aggiunto’ dai truccatori per somigliare ad Anastacia. Una battuta che il comico fiorentino fa a cuor leggero, dimenticando i problemi di salute che Anastacia ha dovuto affrontare proprio a causa di un tumore al seno. Panariello appare mortificato per la gaffe, e decide di chiedere scusa in prima persona attraverso un video. Lo ha appena postato su Instagram. Ecco cosa ha detto:

Un messaggio a cuore aperto, quello di Giorgio Panariello, che giustifica la sua gaffe così: “Non ero preparato a quella esibizione e a quel personaggio specifico. È una gaffe imperdonabile, devo riconoscerlo. Sapevo del problema di Anastacia, ma in quel momento l’ho completamente dimenticato“. Queste le parole del comico, al quale i fan non hanno esitato a far sentire il proprio appoggio. Tanti i commenti di sostegno per Panariello, tra cui: “Sei una bravissima persona Giorgio, eri assolutamente in buona fede”, “Può capitare facendo battute”, “Non sentirti in colpa, già il fatto che chiedi scusa fa di te una bella persona”.