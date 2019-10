Giulia De Lellis in intimo: un dettaglio cattura l’attenzione di tutti

Poche ore fa, Giulia De Lellis ha pubblicato una deliziosa foto su Instagram in intimo: a catturare l’attenzione dei suoi fan è un dettaglio, ecco quale.

Nonostante sia in vacanza, Giulia De Lellis ha condiviso, pochissime ore fa, uno scatto davvero mozzafiato. Dopo il lancio del suo libro e il record ottenuto, l’ex corteggiatrice ha deciso di staccare la spina. Il lavoro di influencer è troppo impegnativo, ammettiamolo. Soprattutto per Giulia. Che, in occasione della pubblicazione del suo romanzo, è stata molto impegnata con il tour in alcune città italiane. Inevitabile, quindi, prendersi un po’ di pausa. Ed, infatti, proprio in queste settimane è insieme al suo fidanzato, Andrea Iannone, per il torneo della MotoGp. Nonostante questo, però, non perde occasione di poter comunicare con i suoi fan. E, soprattutto, pubblicare delle foto davvero sbalorditive. L’ultima, come dicevamo, risale a poche ore fa. Quando Giulia si mostra adagiata su un letto in intimo.

Giulia De Lellis in intimo, ma un altro dettaglio cattura

Ci sono stati giorni in cui Giulia De Lellis è completamente ‘scomparsa’ da Instagram. Come dicevamo, in questo ultimo periodo è stata molto impegnata. E, proprio per questo motivo, per alcuni giorni ha deciso di staccare la spina. Scelta più che comprensibile, ammettiamolo. Finalmente, però, è ritornata. Ed infatti, nonostante sia ancora in vacanza, pochissime ore fa, ha condiviso uno scatto davvero entusiasmante. Come detto precedentemente, l’influencer romana si lascia immortalare a letto con indosso un completino intimo davvero pazzesco. Senza alcun dubbio, farà parte della sua collezione. Tuttavia, c’è un particolare dettaglio che, stando ad alcuni commenti apparsi sotto la foto in questione, ha catturato l’attenzione. Di cosa parliamo? Scopriamolo insieme:

Ebbene si. È proprio il sorriso di Giulia che non passa affatto inosservato. In effetti, da come si può chiaramente dalla foto riproposta in basso, oltre che la smisurata bellezza dell’ex corteggiatrice, quel sorriso smagliante è davvero da mozzare il fiato.

