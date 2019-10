Grande Fratello Vip 4 si ipotizza l’arrivo di un volto spagnolo molto amato dai telespettatori italiani, le clamorose indiscrezioni di queste ultime ore.

Il Grande Fratello Vip 4 in onda sul Canale5 dal prossimo Gennaio 2020, ha ricevuto numerosi spostamenti sul calendario. Inizialmente il programma avrebbe dovuto avere via nei mesi autunnali di questo 2019, ma così non è stato, anche per quanto riguarda il cast, ci sono numerosi rumors che per non trovano ancora riscontro. Fatto sta che proprio in queste ore si vocifera l’arrivo nel cast di un volto spagnolo amatissimo dai telespettatori Italiani.

Grande Fratello Vip 4: probabile partecipazione di un volto spagnolo amatissimo dagli Italiani?

Il cast della nuova Edizione del Grande Fratello è ancora tutto da scoprire e ci sono solo rumors su quelli che saranno i concorrenti della prossima edizione. E proprio parlando di rumors, nelle ultime ore si vocifera l’arrivo di una star spagnola amatissima dal pubblico Italiano. Stiamo parlando di Megan Montaner! Il volto storico della Soap Opera !Il “Segreto” che l’ha resa celebre e amatissima dal pubblico Italiano. Megan ha infatti fatto breccia nel cuore degli Italiani con la storia d’amore impossibile tra Pepa e Tristan. Tanto è grande anche l’amore della Montaner per l’Italia che l’ha resa così celebre, che ha recitato in altre fiction Italiane. Ricordiamo infatti che ha recitato al fianco di Raul Bova in “Fuoco Amico TF 45” e “Lontano da te” con Alessandro Tiberi. Megan Montaner ha partecipato anche al programma di Maria De Filippi “Pequenos Gigantes“. Secondo quanto riportato dalla rivista “Vero” in edicola da venerdì 18 Ottobre, sarebbero in atto le trattative per la presenza della Montaner nel programma. Di certo quindi non vi è ancora nulla, ma le voci che vedrebbero l’attrice Spagnola nel programma, sono sempre più insistenti. Non ci resta quindi che aspettare per avere notizie più certe sulla partecipazione della donna, che dovrebbe lasciare a casa il compagno Gorka e il figlio Kael.